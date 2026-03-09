Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marcelino aclara la lesión de Pau Navarro: ¿Podrá estar contra el Alavés?

El técnico del Villarreal descarta, en principio, una lesión grave y confía en que el joven defensor pueda llegar al duelo de Mendizorroza

Pau Navarro, en el partido de ayer frente al Elche

Pau Navarro, en el partido de ayer frente al Elche / Manolo Nebot

Pablo Casado

Pablo Casado

Vila-real

La peor noticia de la victoria del Villarreal CF ante el Elche CF en el día de ayer fueron las molestias que sufrió Pau Navarro, que le obligaron a abandonar el terreno de juego en el minuto 65 después de una gran acción defensiva.

El defensor natural de La Vilavella, que volvió a cuajar un gran partido en el centro de la zaga, no pudo continuar tras una acción en la que se lanzó al suelo para evitar un posible centro de Álvaro Rodríguez y desviar el esférico a saque de esquina.

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, fue preguntado en rueda de prensa por el estado del joven defensor y descartó, a priori, una lesión de gravedad. «En principio parece que haya sido más un calambre que una lesión. Ha sentido una pequeña sobrecarga en la parte posterior del muslo, pero no parece que vaya a ser mucha cosa», explicó.

«Estaremos pendientes de su evolución y veremos qué nos dicen los médicos, pero ahora mismo pensamos que podrá estar con nosotros el próximo viernes», añadió el técnico asturiano, haciendo referencia a la próxima jornada en la que el Villarreal visitará al Deportivo Alavés en Estadio de Mendizorroza.

