Las notas del Villarreal contra el Elche: Buchanan, Mikautadze, Gueye, Mouriño... ¿quién fue para ti el mejor?
El conjunto amarillo logró una importante victoria ante el equipo ilicitano y está más cerca de la Champions
EL MEJOR
Buchanan | 8 |
Encarador, rápido, vertiginoso y con calidad. Buchanan generó mucho peligro e hizo un golazo en el 1-0.
Luiz Júnior | 7 |
Partido correcto, sin sufrir e interviniendo bien en las jugadas en las que fue exigido. Seis paradas, dos de ellas de mérito.
Mouriño | 8 |
Jugó con su habitual implicación, con sentido de la anticipación y fuerte en los duelos. Desdobló, llegó y marcó el 2-0.
Pau Navarro | 8 |
Es un Kaiser en a zaga del Submarino. Cada vez más maduro y hecho como central, con anticipación, contundente y buen pie.
Rafa Marín | 7 |
Muy serio en defensa, con intercepciones, ganando duelos por arriba y por abajo, intenso y con buena salida de balón.
Sergi Cardona | 7 |
Gran encuentro del catalán, que se desquitó de su duelo ante el Barça con un buen partido, y generando peligro.
Santi Comesaña | 7 |
Un motor en el centro del campo, recuperando, oxigenando al equipo, y llegando. Dio el pase de gol del 2-0 a Mouriño.
Pape Gueye | 7 |
Entonado y muy metido en el partido. Abarcó mucho campo en la medular y generó peligro. Gran asistencia en el 1-0.
Moleiro | 6 |
Con gran personalidad y queriendo el balón, pero sin terminar de tener la profundidad y el acierto ofensivo de otros días.
Nico Pepe | 7 |
Encarador, dinámico y eléctrico, no paró de buscar al rival, encarar y crear peligro. Tuvo varias claras. Solo le faltó el gol.
Mikautadze | 7 |
Si hubiera marcado su partido habría sido para enmarcar, pero le faltó el acierto en el remate final. Talentoso y peligroso.
