Las notas del Villarreal contra el Elche: Buchanan, Mikautadze, Gueye, Mouriño... ¿quién fue para ti el mejor?

El conjunto amarillo logró una importante victoria ante el equipo ilicitano y está más cerca de la Champions

Los jugadores del Villarreal celebran uno de los goles del Submarino ante el Elche.

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Vila-real

EL MEJOR

Buchanan | 8 |

Encarador, rápido, vertiginoso y con calidad. Buchanan generó mucho peligro e hizo un golazo en el 1-0.

Luiz Júnior | 7 |

Partido correcto, sin sufrir e interviniendo bien en las jugadas en las que fue exigido. Seis paradas, dos de ellas de mérito.

Mouriño | 8 |

Jugó con su habitual implicación, con sentido de la anticipación y fuerte en los duelos. Desdobló, llegó y marcó el 2-0.

Pau Navarro | 8 |

Es un Kaiser en a zaga del Submarino. Cada vez más maduro y hecho como central, con anticipación, contundente y buen pie.

Pau Navarro intenta salvar un gol.

Rafa Marín | 7 |

Muy serio en defensa, con intercepciones, ganando duelos por arriba y por abajo, intenso y con buena salida de balón.

Sergi Cardona | 7 |

Gran encuentro del catalán, que se desquitó de su duelo ante el Barça con un buen partido, y generando peligro.

Santi Comesaña | 7 |

Un motor en el centro del campo, recuperando, oxigenando al equipo, y llegando. Dio el pase de gol del 2-0 a Mouriño.

Pape Gueye | 7 |

Entonado y muy metido en el partido. Abarcó mucho campo en la medular y generó peligro. Gran asistencia en el 1-0.

Moleiro | 6 |

Con gran personalidad y queriendo el balón, pero sin terminar de tener la profundidad y el acierto ofensivo de otros días.

Nico Pepe | 7 |

Encarador, dinámico y eléctrico, no paró de buscar al rival, encarar y crear peligro. Tuvo varias claras. Solo le faltó el gol.

Mikautadze | 7 |

Si hubiera marcado su partido habría sido para enmarcar, pero le faltó el acierto en el remate final. Talentoso y peligroso.

