El Villarreal CF manda en la Comunitat: cinco derbis, cinco victorias

En los últimos tiempos no hay debate sobre que el Villarreal CF es el equipo de referencia en la Comunitat Valenciana, pero si existía cualquier atisbo de duda, en esta campaña los de Marcelino García Toral las han despejado todas tras haber vencido los cinco encuentros que han disputado contra equipos de su comunidad autónoma.

Todo comenzó en la jornada 10 de liga, cuando el Submarino visitó Estadio de Mestalla para endosarle un 0-2 al conjunto ché gracias a los tantos de Gerard Moreno y Santi Comesaña. Posteriormente, el cuadro amarillo tendría que haber visitado el Estadio Ciutat de València, pero el encuentro se suspendió por una alerta roja en la ciudad valenciana.

Por tanto, el siguiente duelo regional fue frente al Elche CF en el Estadio Martínez Valero, donde el Villarreal se convirtió en el primer equipo en vencer en el feudo ilicitano con un sólido 1-3.

Los jugadores del Villarreal felicitan a Mouriño tras su gol ante el Elche. / Manolo Nebot

Los últimos tres triunfos se han producido en las últimas tres semanas, con la disputa del encuentro aplazado contra el Levante UD el pasado 18 de febrero, como antesala del derbi frente al Valencia CF, que solventó gracias al tanto de penalti de Pape Gueye.

Por último, el día de ayer sumó una nueva victoria ante el Elche CF para quedarse a solo un encuentro —frente al Levante UD en el Estadio de la Cerámica el próximo 3 de mayo— de lograr un pleno ante los otros tres conjuntos de la Comunitat Valenciana que están en Primera División.