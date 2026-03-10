El análisis de una aficionada del Villarreal que se hace viral: "La temporada está de 'puta mare'... pero que espabilen"

Dicen que en el fútbol todos llevamos un entrenador dentro. Las tertulias de bar o de sobremesa son deporte olímpico en España y el Villarreal CF no está exento de ello. Evidentemente, respetables son todas las opiniones, siempre que se hagan con respeto, y en esta ocasión, el gracejo y la contundencia de las manifestaciones han recorrido todos los rincones del fútbol nacional.

Se trata de una de las abonadas más veteranas del Submarino, Fina Marco, quien dejó varias sentencias que se han hecho virales. Mediterráneo salió a la calle esta semana a sondear el sentir de la masa social del conjunto en una campaña de contrastes. Y la encuestada no le importaron ni la cámara ni el micrófono, siendo lo más natural que se puede ser.

Cabe recordar el excelente papel en LaLiga del combinado groguet, donde los de Marcelino son 3º en la tabla empatados a 54 puntos con el Atlético de Madrid, alejándose ya en 11 puntos del 5º clasificado, el Real Betis; mientas que, por otra parte, los de la Plana Baixa han fracasado en la Champions League y en la Copa del Rey.

En la Liga de Campeones, los amarillos sumaron un punto de 24 posibles, es decir, un empate y siete derrotas en ocho partidos, mientras que en Copa del Rey no pasó de los dieciseisavos de final cayendo eliminado ante un Segunda División, el Racing de Santander.

Fina Marco, abonada grogueta y perteneciente «a las Chicas de Oro» / Manolo Nebot

Su intervención

Cuando Mediterráneo salió por Vila-real a preguntar por el momento del equipo y pidiendo un breve balance de la temporada del Submarino, Fina Marco, abonada grogueta y, como ella misma dijo, perteneciente «a las Chicas de Oro», dejó dos sentencias muy claras: «La temporada está de puta mare», dijo utilizando su valenciano habitual mezclándolo con el castellano.

«Es para estar orgullosos del equipo, pese al palo de la Champions», insistió, dejándole un recado a los futbolistas y al técnico: «Deben espabilar en la recta final de los partidos». Eso sí, considera que «de los puestos de arriba no bajaremos. Estoy seguro de que volveremos a la Liga de Campeones», terminó.

Otros encuestados

Estos son otros de los aficionados y abonados del Villarreal que dieron su punto de vista en Mediterráneo.

Un fan incondicional es Manolo Morilla que, como él mismo confiesa, vive por y para el Villarreal y es positivo: «Estoy muy satisfecho de la temporada del Villarreal, de esta y de todas. Se podía haber hecho mejor Champions, sí, pero influyen muchos factores. Qué le vamos a hacer». «Creo que el puesto Champions está más o menos claro, pero hay que apretar un poquito al final de liga», añade.

Manolo Morilla, fan incondicional del Villarreal CF. / Manolo Nebot

Uno de los socios clásicos del club es Ximo Mezquita, el abonado 190 del Villarreal, que analizó la campaña grogueta: «En Liga, aunque el juego no ha sido demasiado bueno, pero el equipo está bien y la clasificación es perfecta». «La Champions no fue bien, pero si el año que viene volvemos a ella, todo perdonado», arguye.

Ximo Mezquita es el abonado 190 del Villarreal CF. / Manolo Nebot

Otro socio habitual es Fran Lorite, que fue sincero: «Es complicado, porque en realidad en Liga el Villarreal está batiendo récords y en general estamos contentos, pero es verdad que con el equipo que hay esperábamos haber hecho mejor papel en la Champions». «El objetivo es volver a jugar Liga de Campeones y pienso que lo vamos a conseguir», remarca.

Fran Lorite, socio del Villarreal CF. / Manolo Nebot

Fijo groguet en el Estadio de la Cerámica, José Sánchez también dio su opinión. El seguidor amarillo reconoce que «estamos muy contentos con LaLiga y creo que volveremos a jugar Liga de Campeones». «La fastidiaron en la Champions, pero ahora solo hay que centrarse en terminar de los cuatro primeros», finaliza.