El análisis de líderes de opinión castellonenses y exfutbolistas sobre la temporada del Villarreal

Éxito absoluto, muy buena, extraordinaria, el premio gordo, de las mejores de la historia... y con una nota de notable alto. Así se considera LaLiga que está realizando el Villarreal CF en el presente ejercicio futbolístico 2025/26.

Pese al fracaso y la decepción que significó el papel en Liga de Campeones, con solo un empate y siete derrotas, la gran campaña en el campeonato doméstico, empatado a puntos en la 3ª posición con el Atlético de Madrid, con 54 puntos, a falta solo de 11 jornadas es, sin duda, para enmarcar.

Incluso le saca 11 puntos al 5º en la tabla, con lo que el billete para la próxima edición de la Champions League parece estar prácticamente sellado, una circunstancia que sería histórica, ya que nunca se ha logrado disputar la Liga de Campeones dos años consecutivos.

Mediterráneo ha querido cursar la opinión de voces autorizadas de la familia grogueta como el exportero del Submarino y entrenador, Andrés Palop, los periodistas deportivos Javi Mata, Toni Alegre, Víctor Franch y Mónica Benavent, y el portavoz de la Agrupació de Penyes, Javier Serralvo, dan un notable alto al equipo.

Andrés Palop (Exportero del Villarreal y entrenador)

«La campaña en LaLiga es extraordinaria»

Andrés Palop, exportero del Villarreal, entrenador y actual seleccionador valenciano. / FFCV

«La temporada en LaLiga está siendo extraordinaria, con el equipo a 11 puntos de distancia sobre el 5º, en zona Champions, y consolidado desde el inicio en puestos de Liga de Campeones. Podemos catalogarla de una campaña exitosa. Dentro del ejercicio ha tenido el debe en otras competiciones, con una Champions deficitaria y siendo eliminado por un Segunda en Copa. Repetir Champions por segunda vez sería un rotundo éxito».

Mónica Benavent (Movistar+)

«Es uno de las mejores ejercicios de la historia»

«Es indiscutible que el Villarreal está haciendo una de las mejores temporadas de su historia en la competición doméstica, lo avalan números históricos en la primera vuelta y que están teniendo continuidad con la competitividad mostrada en la segunda. Está ganando a rivales y en estadios que le solía costar antaño. En el debe, no haber superado a ninguno de los tres de arriba y el fracaso de la Champions disputada y a la que ahora espera volver».

Mónica Benavent (i), de Movistar+ y Ràdio Vila-real, y Javi Mata (d), de Ràdio Vila-real y MediTV. / Ràdio Vila-real

Javi Mata (Ràdio Vila-real y MediTV)

«Es muy buena, no es fácil ser 3º en España»

«Valorar la temporada del Villarreal se hace difícil si no separas LaLiga y la Liga de Campeones. Hay equipo, capacidad y calidad para haber hecho una mejor Champions y no lo hizo. No compitió en Europa como debía hacerlo, perdiendo muchos partidos sin haber entrado en ellos. Pero en LaLiga es otra cosa, ser 3º en España no es fácil, está haciendo muy buena campaña con la solidez de Marcelino para acabar repitiendo Champions».

Manolo Nebot

Víctor Franch (Onda Cero)

«Acabar en Champions es un éxito absoluto»

Víctor Franch, de Onda Cero. / Mediterráneo

«El balance general de la campaña no es sencillo, porque el rendimiento ha sido diametralmente opuesto entre LaLiga, donde los números son históricos, y la Champions, donde la temporada ha sido un rotundo fracaso. Incluso en la Copa la decepción es máxima. Pero LaLiga es irrebatible, con récords, números históricos y para el Villarreal volver a acabar en Champions es un éxito absoluto».

Javier Serralvo (Agrupació de Penyes)

«La temporada está siendo de notable alto»

Javier Serralvo, de la Agrupació de Penyes del Villarreal CF (APV). / APV

«La temporada del Villarreal está siendo algo extraña, pero yo creo que es de notable alto, sobre todo por LaLiga, donde estar empatado en el 3º puesto con 54 puntos faltando solo 11 partidos por jugar. La situación es inmejorable para volver a jugar la Champions. El borrón, eso sí, ha sido tanto la Liga de Campeones como la Copa del Rey. Insisto, un ejercicio de notable alto y no es sobresaliente por la Champions».

Toni Alegre

«Repetir Liga de Campeones, el premio gordo»

Toni Alegre, periodista. / Mediterráneo

«Podría haber sido una temporada más histórica si cabe si el paso por la Liga de Campeones no hubiera sido tan corto y decepcionante. Si nos centramos en LaLiga, es espectacular lo que está haciendo el equipo de Marcelino, porque incluso en los malos momentos y en las situaciones complicadas que ha tenido, como las lesiones, el equipo sigue compitiendo y ganando. Repetir Champions sería el premio gordo».