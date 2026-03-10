Efeméride: El Villarreal cumple 103 años de una bonita historia

El Villarreal CF está de aniversario. Este martes se cumplen 103 años de historia del fútbol en Vila-real y con tres pilares en su dilatada historia: su primer presidente, José Calduch Almela; Pascual Font de Mora, que bajo su mandato el equipo consiguió ascender por primera vez a Segunda División; y Fernando Roig, actual presidente, que logró ascender al equipo por primera vez a la máxima categoría del fútbol español, además de consolidarlo y haber conseguido bajo su presidencia las mayores gestas de la entidad, como la consecución de la Europa League en la 2020/21.

Todo ello comenzó un 10 de marzo de 1923 cuando se constituyó una sociedad deportiva bajo el nombre de CD Villarreal con el farmacéutico José Calduch Almela de presidente.

Los 103 años han dado para mucho, desde jugar en regional hasta consolidarse en Primera y Europa, con el citado éxito histórico del título de la Europa League el 26 de mayo del 2021, lo que supuso el primer título de la historia para la entidad amarilla.

José Calduch (con sombrero), primer presidente del Villarreal CF. / Arxiu Xavier Ferrer Chust

Gestas en Liga, Champions y Europa League

Al respecto, lo más destacado en el campeonato liguero desde su fundación fue la segunda plaza en la campaña 2007/08. En Europa, su listón fue el proclamarse campeón de la Europa League en la 2020/21 en la final ante el Manchester United con Unai Emery en el banquillo. En la máxima competición continental, la liga de Campeones, se quedó a las puertas de la final en dos ocasiones cayendo eliminado en las semifinales. En su primera participación, en el ejercicio 2005/06 con Pellegrini en el banquillo y las más reciente en la 2021/22 con Unai Emery de máximo responsable técnico.

Unai Emery, con la Europa League ganada por el Villarreal en 2021. / Agencias

Europa League y Copa del Rey

En la segunda competición europea, aparte de proclamarse campeón en la 2020-21, el Villarreal CF alcanzó en tres ocasiones las semifinales, una bajo la denominación de Copa de la UEFA en la temporada 2003/04 y dos como Europa League en la 2010/11 y 2015/16.

A su vez, destacar las semifinales de la Copa del Rey, la única vez que se ha alcanzado la penúltima ronda, en la 2014/15, cayendo eliminado ante el FC Barcelona.

Fernando Roig, en diciembre del 2025 celebrando una temporada más del Villarreal en Primera División, la 2026/27, que será la 27ª. / Toni Losas

Serán 27 temporadas en Primera

A partir de ahora, el Submarino, que cumplirá la próxima campaña 27 temporadas en la Primera División, confía en continuar aumentando su palmarés y el próximo reto será lograr por primera vez clasificarse de forma consecutiva dos veces a la máxima competición europea: la Liga de Campeones.