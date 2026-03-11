Dani Parejo, leyenda viva de LaLiga y del Submarino: ¿Sabes por qué?

Dani Parejo es una leyenda. Una leyenda viva, una leyenda del fútbol español, de LaLiga y del Villarreal CF. El centrocampista de Coslada, que hará 37 años el mes que viene (16-04-1989), afronta su sexta temporada en el Submarino, dando cátedra con su calidad con el balón en los pies y siendo una de las cabezas pensantes dentro y fuera del rectángulo de juego.

El mediocentro madrileño lleva, con esta, 19 campañas como profesional, desde que debutara en el Real Madrid Castilla en el ejercicio 2027/08. En dichos 19 ejercicios ha jugado en Primera División con el Real Madrid (5 partidos en media temporada), Getafe CF (64 en dos campeonatos), Valencia CF (282 en 9 años) y ahora en el Villarreal, club en el que suma 198. Además, el cerebro groguet militó en el QPR de Londres, de la Championship inglesa (Segunda División). Es decir, totaliza 549 encuentros en la máxima categoría.

Dani Parejo, durante el Villarreal-Real Madrid / AGENCIAS

A por la quinta plaza

Es por ello que si Parejo es utilizado por Marcelino García Toral en el partido de este viernes en Mendizorroza ante el Alavés (21.00 horas), correspondiente a la 28ª jornada, igualará al mítico Raúl González Blanco como 5º jugador de la historia con más partidos en la Primera División española.

El ex crack del Real Madrid disputó en su carrera 550 compromisos ligueros, siendo superado como el 4º con más partidos en el presente ejercicio por Antoine Griezmann, y todo hace indicar que el de Coslada también superará al ex capitán merengue.

Parejo, Gerard, Pedraza y Marcelino. / VILLARREAL CF

En caso de que dispute al menos un minuto, el capitán del Submarino junto a Gerard Moreno entraría en el selecto club del top-5, junto a Andoni Zubizarreta, leyenda en la portería de LaLiga que disputó 622 encuentros, quien está empatado con Joaquí Sánchez, el histórico capitán del Real Betis, que también jugó 622. Ambos lideran dicho ránking históricos, siendo el 3º el ex del Atlético de Madrid y Osasuna Raúl García (609).

Parejo comenzó esta temporada como el 9º con más encuentros en Primera, con 526, al superar a finales de la pasada campaña a otra leyenda del Real Madrid como Manolo Sanchís (10º con 523).

Y gracias a los 23 que ya ha disputado hasta la fecha ha ido superando progresivamente a Sergio Ramos (9º con 536), Paco Buyo (8º con 542) y Eusebio Sacristán (543).

El 10º en el Submarino

A ello hay que añadirle a Dani Parejo su rendimiento en el Villarreal, siendo uno de los jugadores más fiables de las últimas seis temporadas, clave en la consecución del título de la Europa League en 2021 y de llegar a semifinales de la Champions en 2022.

Parejo es el 10º jugador con más partidos en Primera con la camiseta del Submarino, un total de 198 a 21 del 9º en la tabla, el argentino Rodolfo Martín Arruabarrena y a 24 del 8º, Rubén Gracia Cani (222).

En 7º lugar está el gran capitán actual, Gerard Moreno, con 227, a uno solo del 6º, el ex guardameta Sergio Asenjo (228).

Parejo, Mikautadze e Ilias viendo al juvenil en la Youth League junto a Roig, Roig Negueroles y Marcelino. / Toni Losas

Más lejos quedan los miembros del top-5 amarillo: Santi Cazorla (251), Marcos Senna (258), Bruno Soriano (288), Mario Gaspar (308) y Manu Trigueros (330).

Leyendas del Villarreal como también lo es Dani Parejo, leyenda de LaLiga y del Submarino.