Kambwala recibe el alta médica con el Villarreal siete meses después y explica su calvario: "Lo peor en estos casos es sentirte solo"

Es un hombre feliz. Pese a haberlo pasado muy mal, Willy Kambwala nunca ha perdido esa sonrisa que tanto hipnotiza. El defensa franco-congoleño del Villarreal CF, que lleva desde principio de enero entrenándose con el grupo a las órdenes de Marcelino García Toral, recibió este miércoles el alta médica y ya está listo para competir.

Siete meses después, el central amarillo deja atrás la rotura de isquiotibiales de la pierna izquierda que sufrió en agosto ante el Genoa, por la que fue operado, y está disponible para las convocatorias.

Willy Kambwala, defensa del Villarreal, en la Ciudad Deportiva Llaneza durante el proceso de rehabilitación. / Villarreal CF

Su historia

Sin perder el ánimo, Willy explica cómo ha vivido este calvario de sufrir una larga lesión: «Ha sido duro, pero estoy muy satisfecho por mi recuperación».

«Es un momento muy difícil para un jugador, tener una lesión larga y grave, principalmente en lo mental, porque pasas mucho tiempo con dudas, porque no sabes cómo te vas a encontrar en cada momento», arguye.

Considera el zaguero que «la rehabilitación es muy importante, pero sobre todo tienes el miedo de saber cómo vas a volver, si vas a recuperar tu nivel... Es muy difícil vivir una situación así».

Willy Kambwala, defensa del Villarreal, en la Ciudad Deportiva Llaneza durante el proceso de rehabilitación. / Villarreal CF

El momento fatídico

Haciendo memoria, habla sin temor al día de su lesión: «Recuerdo cuando me lesioné que no sentí ni la pierna, estaba muy ansioso, porque no notaba mi pierna y no me podía mover».

«A las dos horas de lesionarme ya estaba mejor, pero luego al día siguiente sí que comprendí que se trataba de algo muy grave, porque no podía ni caminar», comenta.

El miedo a sentirse solo

Pero su mayor preocupación era el temor a la soledad. «Lo más difícil en estos casos es no sentirte solo. Este tipo de situación para un jugador es muy complicada, y gracias al club me sentí muy arropado y me ayudaron mucho. Hablé mucho con el míster, me decía que no estoy solo, los fisios y compañeros me ayudaron mucho...», explica.

Willy Kambwala, defensa del Villarreal, en la Ciudad Deportiva Llaneza durante el proceso de rehabilitación. / Villarreal CF

«Ello me sirvió para tener confianza y, además, me dieron la tranquilidad de que me tomara el tiempo que fuera necesario para volver bien, al 100%, sin forzar mi regreso», enfatiza Kambwala.

Para él, su sustento fueron los más allegados: «Mi familia y amigos, que vinieron mucho a verme también fueron decisivos, al igual que mi hermana, que vivo con ella». E incluso Dios: «Y la religión fue muy importante. Yo soy cristiano y me ayudó mucho rezar para la recuperación, para tener mi cabeza tranquila, para estar tranquilo y para tener paz. Me vino muy bien», finaliza un Kambwala que sabe que «ahora lo más difícil es volver con el equipo y competir, coger el ritmo...».