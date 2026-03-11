La sorpresa del Villarreal B a su seguidor más fiel: “He llorado, hostia. No tengo a mis padres y esto es mi segunda familia”

Cuando te digan que el fútbol son once contra once corriendo detrás de un balón, cuéntales la historia de Julián Antonio Marco González, el seguidor más fiel del Villarreal B. A sus 55 años, una de sus grandes pasiones es acompañar al equipo de David Albelda, no solo en el Mini Estadi, donde es una cara habitual, sino también lejos de casa: es el único aficionado que recorre España para seguir al filial amarillo.

Con los jugadores mantiene una relación tan cercana como sincera, algo que quedó reflejado una mañana en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Julián intuía que algo especial iba a pasar, pero no terminó de creérselo hasta que vio aparecer a la plantilla del Villarreal B coreando su nombre. Entre aplausos, sonrisas y mucha emoción, le entregaron una camiseta en un homenaje tan sencillo como inolvidable. Incluso intentaron mantearlo, pero él, desbordado por el momento, no quiso. La emoción le pudo.

Julián tras recibir la camiseta por parte de los jugadores del Villarreal B. / VILLARREAL CF

Muy sentimental

«He llorado, hostia… Es que los quiero mucho a todos. Para mí son como una segunda familia. No tengo padre ni madre y esto es como si fuera mi familia», confesó con la voz entrecortada. Y ahí está la clave de todo. Lo de Julián no es solo afición, ni costumbre, ni rutina de domingo. Es un vínculo mucho más profundo, una manera de sentirse parte de algo.

Él mismo explica con naturalidad de dónde nace esa pasión. «Sigo al B a todas partes. Me divierto mucho, incluso más que con el primer equipo. También voy, claro, pero a estos los sigo desde hace muchos años y tengo mucha amistad con todos. Para mí es un orgullo, no me importa lo que me cueste». Mientras habla, pasa Carlos Maciá, uno de los pilares del equipo y ya debutante con el primer equipo, y lo saluda con complicidad. Julián sonríe, como quien habla de los suyos.

Julián, en Lugo. / VILLARREAL CF

No falla nunca

«Siempre me consiguen entradas. He estado en el campo del Nástic, en Alcalá, en Ibiza… en todas partes. Y claro, soy el único. Creo que este año solo me he perdido un viaje», cuenta con orgullo. Su historia también se alimenta de la ilusión de ver crecer a esos chavales a los que ha seguido tan de cerca. «A Pau Navarro lo conozco del B. Tienen mucho futuro: Hugo López, Diatta, Rubén es un porterazo… Se nota que algunos van a llegar al primer equipo».

Y mientras repasa nombres y recuerdos con una sonrisa, Julián ya tiene la mirada puesta en el próximo partido. Volverá a la carretera, al Mini Estadi o al campo que toque, para seguir acompañando al Villarreal B.