Directo: Alavés-Villarreal

El Villarreal CF abre la 28ª jornada de LaLiga EA Sports, este viernes 13 de marzo del 2026 a partir de las 21.00 horas, en Mendizorroza con un objetivo claro: amarrar cuanto antes su plaza de Liga de Campeones. Los amarillos, cuartos pero empatados a puntos con el Atlético (tercero por ahora por el golaveraje general), quieren mantener o incluso ampliar su colchón sobre el Real Betis, al que aventajan en 11 puntos cuando restan 11 jornadas para el final. La ecuación es simple: ganar fuera para que un tranquilo camino de vuelta hacia la Champions

El partido, además, llega con un matiz que Marcelino García quiere corregir: trasladar al campeonato doméstico lejos de casa la fiabilidad que el Villarreal viene mostrando en el Estadio de la Cerámica. El equipo groguet no ha ganado en cuatro de sus cinco últimas salidas, un dato que explica por qué el desplazamiento a Vitoria se presenta como una prueba de madurez competitiva. En una liga donde el detalle decide plazas europeas, encadenar empates o tropiezos a domicilio puede acabar costando más de lo que parece.

Enfrente estará un Deportivo Alavés que se juega el oxígeno de la permanencia y que, con el debut de Quique Sánchez Flores en su estadio, busca un punto de inflexión emocional. Mendizorroza aprieta y el contexto invita a un partido áspero: ritmo alto, segundas jugadas, balón parado y un rival que se agarra a su campo como salvavidas.

En clave de plantilla, el Villarreal llega con una novedad importante: entra por primera vez en una convocatoria esta temporada el defensa francés Willy Kambwala, que ha recibido el alta médica tras ser operado el pasado verano de una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Su regreso abre opciones en la rotación defensiva y supone un refuerzo para un tramo decisivo del curso.

Por contra, el Submarino sigue sin poder contar con parte de su columna vertebral. Continúan fuera por lesión Logan Costa, Ayoze Pérez y Juan Foyth, todos descartados para esta semana. Ausencias que limitan alternativas, sobre todo en la estructura defensiva y en la profundidad de banquillo, y que obligan a afinar la gestión de esfuerzos.

VOLVAMOS AL PRESENTE. Aquí, la convocatoria, con una novedad, casi ocho meses después: el bueno de Willy Kambwala.

ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN. Mendizorroza abre la 28ª jornada.