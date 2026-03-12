Las frases de Marcelino García Toral en la previa del Alavés-Villarreal

El Villarreal CF visita este viernes el feudo del Deportivo Alavés. El entrenador del Submarino, Marcelino García Toral, ha comparecido en rueda de prensa para analizar la cita.

Estas han sido las frases de Marcelino.

Pau Navarro y Kambwala, ok

"Pau parece que está bien. Las pruebas que se le realizaron indican que no hay ningún tipo de lesión. Veremos cómo se siente, sobre todo hoy, cuando vuelva a entrenar con el grupo al completo y con la máxima intensidad".

"En cuanto a Kambwala, es una muy buena noticia, sobre todo por él. Es un chico supertrabajador que tuvo la mala suerte de lesionarse en pretemporada y, después de muchísimo tiempo y de una lesión tan importante, ya lo tenemos con nosotros. Me alegro mucho por él y también por el equipo. Ya tiene el alta médica, lleva varias semanas entrenando con normalidad y, una vez cumple ese parámetro obligatorio, sí que puede entrar en la convocatoria".

La posible victoria 100

"Esperando que se cumpla lo antes posible. Como dices, llevamos 99 y, como con cualquier otro número, lo importante es ganar el próximo partido para el equipo, no para mí. Vamos a jugar en un campo muy complicado que se nos da mal. Llevamos muchas temporadas sin ganar allí. A ver si mañana somos capaces de conseguirlo. Serían tres puntos muy importantes y, si además se cumple ese buen dato personal, pues encantado".

¿Por qué le cuesta tanto al Villarreal ganar en Vitoria?

"Podría añadir que a nosotros, como cuerpo técnico, también se nos ha atragantado con otros equipos. Es un campo complicado. El rival juega con mucha intensidad y mucho ritmo. Dependiendo del estilo, utilizan más o menos balón largo, pero hay muchas disputas. Además, la gente aprieta mucho y el propio campo también influye. Creo que resulta complicado para todos los rivales".

"Han cambiado recientemente de entrenador, lo que también implica un cambio de estilo. Tenemos alguna referencia, como el partido fuera de casa, pero esperamos mucha dificultad. Ellos están en una situación complicada y se juegan muchísimo. Estamos en el tramo final, quedan pocos partidos para cumplir objetivos. Ellos quieren salir de esa situación y nosotros confirmar una muy buena temporada".

El nuevo Alavés con Quique Sánchez Flores

"Lo primero que han cambiado es la estructura. Antes cuando defendían en bloque bajo, lo hacían a veces con cinco, dependiendo de cómo se posicionara el rival. Ahora están jugando con un 5-3-2. Ese sistema ya lo utilizó Quique recientemente en el Sevilla. Habrá que valorar si el juego será más directo o no, pero parece que sí lo es más que con el anterior entrenador. Además, Quique estructura muy bien sus equipos, se adapta rápidamente a contextos complicados y suele rentabilizar bien su trabajo"

"Nosotros queremos ganarlo. Somos un buen equipo y creemos que tenemos armas para llevarnos los tres puntos".

Cinco días entre partidos, ¿repetir equipo?

"Hemos tenido tiempo suficiente. Para mí son cinco días, porque cuento el tiempo entre un partido y otro. Cinco días es tiempo suficiente. No sé si repetiremos equipo. Venimos de ganar, con momentos muy buenos de fútbol y otros que no nos dejaron satisfechos. Tenemos que intentar lograr más continuidad en el partido, algo que no tuvimos contra el Elche y que nos está costando en los últimos encuentros. No he pensado todavía en la alineación porque algunos jugadores han tenido problemas durante la semana. No solo Pau, Georges (Mikautadze) también estuvo algún día fuera de los entrenamientos. Hoy entrenaremos todos, haremos una valoración y decidiremos.

Sus datos en el banquillo: ganar uno de cada dos partidos

"No sé exactamente cómo se hace. Trabajando, teniendo buenos futbolistas y un buen cuerpo técnico, que lo tengo. Llevamos 23 años entrenando a nivel profesional y los entrenadores vivimos mucho de los resultados. Estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho y del que estamos haciendo. Aquí ha sido muy bueno porque también he dispuesto de muy buenas plantillas. Cuanto mejores futbolistas tienes, más posibilidades de ganar. Pero todo eso ya es historia. Lo que importa al entrenador es el presente y el futuro inmediato. Y el presente es centrarnos en ganar mañana".

Las palabras de elogio del consejero delegado

"Primero, agradecerle las palabras, pero entra dentro de la normalidad. Es nuestra obligación trabajar con la máxima ilusión, esfuerzo y honestidad. Así entiendo mi profesión. No me cambia nada una situación u otra. Además, estamos en un buen club, tengo muy buena relación con los dirigentes, con los futbolistas y con los trabajadores. La dinámica de resultados siempre favorece esa estabilidad. Estamos contentos, pero también centrados en ganar el próximo partido, romper la dinámica negativa en ese campo y seguir sumando puntos para confirmar una gran temporada".

Los perseguidores juegan en Europa

"No pensamos en eso. Debemos centrarnos en nosotros mismos: en lo que hacemos bien para reforzarlo y en lo que hacemos menos bien para mejorarlo. Nos quedan 11 partidos de 90 minutos, más el descuento. Son pocos. Llevamos mucha carga mental y física porque hemos disputado Champions. Aun así, tener 54 puntos, sacar 11 al Betis, 14 al Celta, 19 al Athletic y la Real, y más de 20 al Valencia y al Sevilla habla de la enorme temporada que están haciendo estos futbolistas. Si ganamos mañana y nos ponemos por delante del Atlético, significa que tenemos ilusión y motivación suficientes para afrontar este partido con el máximo esfuerzo".

Mantener la motivación con el objetivo encarrilado

"Para un entrenador, lo más difícil es cuando pierde. Cuando ganas y se consigue un objetivo, normalmente es porque todo el equipo ha hecho las cosas muy bien. Si llegamos a esa situación, ojalá ocurra, porque significará que lo hemos hecho extraordinariamente bien".

Marcelino García Toral, en el banquillo del Estadio de la Cerámica durante el Villarreal-Elche / Agencias

"Lo más complicado es cuando el equipo no gana, cuando hay una dinámica negativa y hay que cambiarla. Ahí entrenas a personas con menos confianza y más inseguridad. Ahora estamos en una dinámica muy positiva y debemos mantener ese rigor y esa mentalidad para seguir sumando buenos resultados".

España podría tener cinco equipos en Champions por el ranking UEFA

"No pensamos en eso, pero es bueno para el fútbol español. Tener cinco equipos en Champions durante dos temporadas seguidas también arrastra más plazas en Europa League y Conference. Inglaterra suele conseguirlo últimamente, y luego se van alternando Alemania, Italia y España. Ojalá se confirme esa quinta plaza porque sería muy positivo para el fútbol español".

Tani Oluwaseyi, con menos minutos

"Es un chico que trabaja de forma admirable. Jugó en Getafe y, a partir de ahí, ha tenido menos minutos por cómo se han desarrollado los partidos y por las necesidades de cambios. Pero es un profesional extraordinario".

La aportación de Buchanan

"Lo trajimos cedido la temporada pasada. La adaptación siempre es difícil, sobre todo cuando entras en un equipo que gana mucho más de lo que pierde. En el tramo final de la temporada pasada participó más y nos dejó muy satisfechos. Por eso decidimos incorporarlo"

"Su rendimiento nos está dando la razón. Es un jugador que a veces puede parecer un poco irregular o frío, pero es generoso. Nos aporta mucho en ataque y también hace un gran trabajo defensivo. Estamos muy satisfechos con su rendimiento, aunque siempre creemos que puede mejorar, como todos sus compañeros".