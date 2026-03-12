Real Madrid, Atlético, Barcelona, Rayo Vallecano... juegan para que el Villarreal asegure la Champions cuanto antes

Para el Villarreal CF, la pelea europea ya no se limita a defender su posición en LaLiga EA Sports. También depende de lo que ocurra lejos de España. El conjunto amarillo aparece ahora como uno de los grandes beneficiados potenciales del empuje continental del fútbol español, porque la plaza extra de Champions que reparte la UEFA acerca al quinto clasificado del campeonato a la máxima competición europea. Y ese premio, hoy, vuelve a estar al alcance de LaLiga.

Los dos países con mejor coeficiente anual se llevan una plaza adicional para la siguiente edición de la Champions.

La última hora

La noticia, en clave grogueta, es clara: España ha adelantado a Alemania en la carrera por esa segunda plaza extra. La Premier, con nueve equipos con vida y 22.847 puntos, es muy líder.

Según el seguimiento actualizado este mismo jueves, 12 de marzo del 2026, LaLiga suma 18.406 puntos de coeficiente, por los 18.142 de la Bundesliga. Inglaterra sigue en otra dimensión, con 22,513: ya tiene prácticamente asegurado uno de esos dos billetes. La verdadera pugna se centra, por tanto, en ese mano a mano entre españoles y alemanes, un pulso que ahora favorece a LaLiga por un margen mínimo, pero de enorme valor.

La lectura

Para el Villarreal, el escenario no puede ser más sugerente. Si España conserva hasta el final una de esas dos primeras posiciones del coeficiente de la temporada, el quinto clasificado de LaLiga entrará en la próxima Liga de Campeones. Es decir, la quinta plaza ganará un valor extraordinario. El equipo amarillo no solo compite contra sus rivales directos en la tabla; también juega, indirectamente, al ritmo que marcan Real Madrid, Barcelona, Atlético y el resto de supervivientes españoles en Europa. Cada victoria continental de los clubes de LaLiga puede ensanchar el horizonte del Villarreal.

Juan Francisco de la Ossa

Más resultados que computar

El nuevo formato europeo ha disparado precisamente ese efecto colectivo. Desde la implantación de la fase liga en Champions, Europa League y Conference, el rendimiento de cada país se mide con más crudeza y también con más amplitud.

La UEFA suma los puntos obtenidos por todos los clubes de una federación y divide el total entre el número de equipos con los que esa liga arrancó la temporada. El mensaje es sencillo: no basta con que un grande avance; hace falta profundidad, regularidad y varios equipos empujando a la vez. Por eso esta batalla no pertenece solo a los gigantes. También afecta de lleno a aspirantes como el Villarreal.

Desde atrás

La remontada española tiene además un punto de mérito añadido. LaLiga partía condicionada por tropiezos anteriores y por la sensación de haber perdido terreno demasiado pronto. Sin embargo, las últimas noches europeas han cambiado el paisaje. El buen comportamiento de los representantes españoles ha permitido ese sorpasso sobre Alemania y ha vuelto a poner la quinta plaza de Champions en el centro del debate. Para el Villarreal, que mira con ambición la zona alta, ese vuelco convierte cada jornada continental en una oportunidad indirecta de enorme valor.

Ahora mismo, está con 14 puntos de renta sobre el sexto, el RC Celta de Vigo.

No se trata solo de acceder a la Champions, con todo lo que ello supone en prestigio y dimensión deportiva. También está el impacto económico. Entrar en la máxima competición europea altera por completo la planificación de un club, multiplica ingresos y refuerza su atractivo competitivo. Por eso en Vila-real se sigue con atención esta carrera entre ligas. La quinta plaza ya no es una hipótesis lejana, sino una posibilidad tangible si España sostiene el pulso con Alemania en las próximas eliminatorias.

La fotografía más reciente, difundida tras los últimos resultados europeos, ya coloca a LaLiga en segunda posición. Es decir, el adelantamiento español existe en el seguimiento en vivo de la temporada. Influye lo que hace el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en la Champions League (con los cuartos a su alcance), sino también el Rayo Vallecano en la Conferece; así como Celta y Real Betis en la Europa League.

La síntesis

En resumen, el Villarreal tiene ahora mismo un aliado poderoso en Europa: el rendimiento colectivo de LaLiga. Si España mantiene su ventaja sobre Alemania, el quinto puesto abrirá la puerta de la próxima Champions. Y ahí es donde el conjunto amarillo puede encontrar un premio mayúsculo.

La lucha sigue abierta, el margen es estrechísimo y todavía queda camino, pero el escenario favorece ahora mismo a los intereses españoles. Y, por extensión, también a los del Villarreal.