Roig Negueroles, su balance de la temporada del Villarreal y el futuro de Marcelino: "Cuando sepamos dónde estamos..."

En una temporada de contrastes, dada la excelente participación en LaLiga y las decepcionantes actuaciones en la Champions League y la Copa del Rey, es más complicado de lo habitual hacer un balance global. El consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles, tiene ya 14 años de experiencia como máximo responsable de la parcela deportiva del Submarino y es consciente de que en estos momentos hay que tener la cabeza fría y no precipitarse a la hora de tomar decisiones.

Con semblante sonriente y la tranquilidad que dan los 11 puntos de diferencia con el 5º clasificado, es decir, con el billete para la próxima Liga de Campeones muy cerca, el dirigente groguet analizó ayer en su visita a la Bodeguilla de Mediterráneo el devenir de la presente campaña y, evidentemente, aquello de lo que todos hablan y quieren saber, el futuro de Marcelino García Toral, entrenador que termina contrato el próximo 30 de junio tras dos temporadas y media en su segunda etapa en el club.

Fernando Roig Negueroles, con el director de ‘Mediterráneo’, Ángel Báez, y los redactores de Deportes Ismael Mateu y Aitor Aguirre . / Manolo Nebot

La "excelente" Liga

En su análisis, Roig Negueroles quiso ensalzar el casi inigualable ejercicio en el campeonato doméstico. «En LaLiga llevamos el récord de puntos a estas alturas, es histórica, hemos hecho el récord de puntos en la primera vuelta y a ver si conseguimos cerrar una segunda vuelta buena para lograr el objetivo que tenemos al alcance de la mano, que es volver a disputar la Champions», indicó.

Un dirigente que quiso recalcar la importancia de repetir participación en la Liga de Campeones la próxima campaña, algo que sería histórico porque lo lograría dos años consecutivamente. Es más, remarcó que el presupuesto 2026/27 depende de ello. «Para el club es muy importante quedar entre los cuatro primeros. Tenemos un presupuesto pensando en la Champions, y si no estamos en esta competición habría que rebajar el presupuesto drásticamente. Si lo logramos, podremos seguir con unas cifras más o menos similares a las de este año», argumentó.

La "pobre" Champions

Precisamente, en cuanto al papel de los groguets en la presente Liga de Campeones, Negueroles no ocultó su desilusión. «Conseguir un punto de 24 en la Champions es una gran decepción, una actuación pobre. Pero bueno, ya ha pasado y ya nos hemos olvidado. Ahora toca centrarnos en LaLiga pero, desde luego, satisfechos no estamos para nada de la actuación en la competición europea», tajante.

La espina de la Copa

Incluso recordó la continua decepción que supone la Copa del Rey para el club: «No hemos estado satisfechos prácticamente nunca en la vida en Copa, porque hicimos unas semifinales, en la primera época de Marcelino, y la verdad es que nunca se nos ha dado bien esa competición. La verdad es que tenemos ilusión por llegar lejos y jugar algún día una final, pero de momento hemos sido incapaces».

Y, pese a no ocultar el fastidio por caer ante un rival de una categoría menos como el Racing de Santander, más enojo se tiene en la entidad de la Plana Baixa por la actuación europea: «Evidentemente, la Copa tampoco ha sido buena porque nos eliminó un Segunda División, aunque eso fue en una eliminatoria a partido único. Pero en la Champions eran ocho partidos y fallamos demasiado», reiteró el dirigente groguet.

El futuro de Marcelino

No se podía pasar por alto el futuro del técnico, Marcelino García Toral, entrenador que rescató al Submarino cuando iba a la deriva a mitad del ejercicio 23/24 y al que devolvió a la Champions, aunque con la decepción comentada. Sobre su continuidad, Roig Negueroles dejó clara su postura: «La decisión sobre el futuro de Marcelino la tomaremos cuando sepamos dónde estamos la próxima temporada. Para eso esperaremos a ver la clasificación final, y a partir de ahí tomaremos decisiones».

El máximo responsable de la dirección deportiva del club, eso sí, valoró positivamente el proceder del preparador asturiano y su equipo de trabajo: «No son decisiones unilaterales, deben serlo por ambas partes. Hemos quedado en hablar cuando termine todo. Y me gustaría destacar que la actitud del cuerpo técnico es encomiable y que anteponen el objetivo del club a su futuro personal».

El balance global

Por último, cerró su análisis con un balance global: «Creo que hay que ponerle muy buena nota a la temporada. Esta claro que hemos tenido una actuación muy buena en Liga, que a falta de 11 jornadas es excelente, y muy mala en Europa. Yo le pondría un notable».