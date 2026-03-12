El Villarreal quiere romper el maleficio en Mendizorroza: ¡No gana desde el año...!

El Villarreal CF afronta este viernes, a las 21.00 horas, una salida muy complicada para sus intereses, porque históricamente se le atragantan sus visitas al estadio Mendizorroza, para medirse al Deportivo Alavés. Un campo siempre antipático para el Submarino.

Al conjunto de la Plana Baixa le ha costado sacar resultados positivos en el territorio vitoriano. En los 13 partidos ligueros en Primera División en los que se han enfrentado ambos en Vitoria, el conjunto amarillo tan solo ha sido capaz de ganar en tres ocasiones.

La última victoria grogueta en Vitoria fue el 25 de enero del 2020, en la temporada 2019/20, cuando el equipo dirigido por entonces por Javi Calleja venció gracias a los goles de Carlos Bacca y Fer Niño (1-2) al de Asier Garitano, que había reestablecido el empate con un gol de Joselu en el minuto 81.

Carlos Bacca celebra con Moi Gómez el 0-1 momentáneo del último triunfo en Vitoria del Villarreal ante el Alavés. / Agencias

Mal pasado reciente

Tras ese triunfo, el Submarino ha encadenado cuatro visitas sin ganar. Perdió los dos siguientes encuentros por 2-1, empató después por 1-1 y cayó por 1-0 el pasado ejercicio, en la 27ª jornada, el 8 de marzo del 2025.

A aquel encuentro, el equipo de Marcelino llegaba quinto en la clasificación con 47 puntos, mientras que el equipo de Eduardo Coudet era décimo noveno con 23 unidades.

El Alavés se impuso al conjunto amarillo con un gol de Manu Sánchez en el minuto 11 de un partido que acabó con dos expulsados por parte del equipo albiazul. El primero fue el guardameta Antonio Sivera, que vio la roja por tocar el balón fuera del área en el minuto 58, una acción en la que además chocó con la rodilla de Ayoze y tuvo que ser trasladado a un hospital tras perder el conocimiento.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, espera romper la mala racha en casa del Alavés. / Villarreal CF

Pese a jugar con superioridad númerica, el Villarreal no fue capaz ni de empatar el partido ante un Alavés que en un tiempo añadido de 15 minutos perdió también por expulsión a Antonio Blanco, por lo que se quedó con nueve.

Los amarillos se volcaron hacia la portería de Adrián Rodríguez, pero les costó acabar las jugadas y los locales sumaron tres puntos de oro que les sacaron del descenso en la primera victoria de Coudet como local.

Pobre balance

El balance total de los 13 partidos ligueros disputados entre ambos conjuntos en Mendizorroza es de las mencionadas tres victorias para el Villarreal, dos empates y ocho triunfos para el Alavés.