Altas, bajas y alineaciones probables en el Alavés-Villarreal

El Villarreal CF visita al Deportivo Alavés en el partido inaugural de la jornada de Liga en Primera División. El equipo de Marcelino García Toral busca una victoria que consolide, más si cabe, su posición en la zona Champions. Para ello, deberá superar al nuevo Alavés de Quique Sánchez Flores, que está inmerso en la pelea por la salvación.

Las bajas y los recuperados

Los dos equipos llegan a la cita con bajas considerables. El Villarreal viajó ayer a Vitoria, donde aguarda la hora de la contienda. La gran novedad en la convocatoria de cara a este partido es la entrada del defensa francés Willy Kambwala, por primera vez en la temporada, que recibió el alta médica esta semana tras ser operado el pasado verano de una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

El resto de lesionados siguen fuera todavía, tanto Logan Costa, Ayoze Pérez como Juan Foyth, están descartados para esta semana.

La duda en el once podría ser la entrada en el equipo titular de Gerard Moreno, aunque por ahora parece que seguiría en el banquillo, y Pau Navarro, que tuvo que abandonar el campo ante el Elche por problemas físicos y aunque las pruebas médicas a las que se sometió el defensa no apreciaron ninguna lesión, Marcelino se mostró prudente sobre su concurso en Vitoria.

Marcelino, junto a Mikautadze. / VILLARREAL CF

En el Alavés, a la sanción de la FIFA al central Facundo Garcés se une la de Jon Pacheco y la de Ander Guevara, expulsados la pasada jornada, además de la lesión de Carlos Protesoni, que no aguantó más de media hora.

En cambio, el conjunto vasco recupera a Víctor Parada y Pablo Ibáñez, candidatos a aparecer en el ‘once’ titular. La falta de centrales naturales podría provocar el debut de Ville Koski, fichado en el mercado de invierno pero recién recuperado de una lesión.

La falta de centímetros podría ser un hándicap en la zaga vitoriana, pero todo apunta a que Parada, Tenaglia y Otto sean los elegidos, con Yusi y Ángel en los carriles.

En el centro del campo, Pablo Ibáñez está llamado a acompañar a Antonio Blanco y Carles Aleñá, con Lucas Boyé y Toni Martínez en la punta de lanza de un equipo que suma cinco partidos sin ganar, tres de ellos como locales.

Alineaciones probables

Alavés: Sivera; Ángel, Jonny, Tenaglia, Parada, Yusi o Koski; Blanco, Ibáñez, Aleñá; Toni y Lucas Boyé.

Villarreal CF: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Pape Gueye, Buchanan, Moleiro; Nicolas Pepe y Mikautadze.