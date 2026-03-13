Lo mucho que se juega el Villarreal B de Albelda este sábado en el Mini contra el Torremolinos
Los pupilos de David Albelda, a punto del play-off, necesitan los tres puntos para volver a los puestos de privilegio
El Villarreal B, que esta temporada combina una de cal con otra de arena, está mostrando una tremenda regularidad porque entra y sale de los puestos nobles de la clasificación al no ser capaz de ganar tres partidos seguidos, ni de perderlos. Los de David Albelda son sextos con 40 puntos, a uno de los play-off, objetivo cara al tramo final de la temporada.
En ese estado recibe esta tarde (16.15 horas) a un Juventud Torremolinos con la flecha hacia arriba, ya que acumula cuatro partidos sin perder. Un rival que ha conseguido salir de las plazas de descenso, en especial con la llegada de nuevos jugadores en el mercado de invierno. Entre ellos está el lateral izquierdo vila-realense Fran García, que llegó en enero tras poner punto final a su etapa en Chipre.
Después de perder en Teruel, el filial buscará un triunfo importante para no perder la estela del vagón de cabeza. Un partido para el que Albelda no podrá contar con los tres lesionados de las últimas semanas: el portero Yakiv Kinareikin, el lateral diestro Arnau Forés y el mediapunta Sebas Salazar.
En el compromiso de la primera vuelta, el filial amarillo se impuso por un claro 0-3, con goles de Lautaro, Víctor Moreno y Dani Fernández (en propia portería).
Posible once
El posible once del Villarreal B ante el Torremolinos sería: Rubén Gómez; Dani Budesca, Lautaro, Jean Ives, Eneko Ortiz; Alassane Diatta, Carlos Maciá; Nizar, Albert García, Gaitán; y Ayman.
- Cambio en la cúpula de uno de los grandes grupos cerámicos de Castellón: 'Es un momento de desafíos
- El colegio de los famosos en Castellón: Aquí estudiaron algunos de los nombres más conocidos de la provincia
- Un olivo milenario muerto renace como obra de arte colectiva en Castellón
- Programa de la Magdalena del 12 de marzo: todos los actos y conciertos del jueves
- Programa de la Magdalena del 13 de marzo: todos los actos y conciertos del viernes
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos
- Dos colegios privados de Castellón, entre los 100 mejores de España según Forbes
- Intenta esquivar un control en Almassora y acaba detenido con cocaína en el coche