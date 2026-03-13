Lo mucho que se juega el Villarreal B de Albelda este sábado en el Mini contra el Torremolinos

El Villarreal B, que esta temporada combina una de cal con otra de arena, está mostrando una tremenda regularidad porque entra y sale de los puestos nobles de la clasificación al no ser capaz de ganar tres partidos seguidos, ni de perderlos. Los de David Albelda son sextos con 40 puntos, a uno de los play-off, objetivo cara al tramo final de la temporada.

En ese estado recibe esta tarde (16.15 horas) a un Juventud Torremolinos con la flecha hacia arriba, ya que acumula cuatro partidos sin perder. Un rival que ha conseguido salir de las plazas de descenso, en especial con la llegada de nuevos jugadores en el mercado de invierno. Entre ellos está el lateral izquierdo vila-realense Fran García, que llegó en enero tras poner punto final a su etapa en Chipre.

Dani Budesca celebra el gol marcado frente al Marbella en el Mini Estadi. / Juan Francisco Roca

Después de perder en Teruel, el filial buscará un triunfo importante para no perder la estela del vagón de cabeza. Un partido para el que Albelda no podrá contar con los tres lesionados de las últimas semanas: el portero Yakiv Kinareikin, el lateral diestro Arnau Forés y el mediapunta Sebas Salazar.

En el compromiso de la primera vuelta, el filial amarillo se impuso por un claro 0-3, con goles de Lautaro, Víctor Moreno y Dani Fernández (en propia portería).

Posible once

El posible once del Villarreal B ante el Torremolinos sería: Rubén Gómez; Dani Budesca, Lautaro, Jean Ives, Eneko Ortiz; Alassane Diatta, Carlos Maciá; Nizar, Albert García, Gaitán; y Ayman.