Marcelino, tras el Alavés-Villarreal: "El resultado es bueno por cómo se produjo"

El Villarreal salió vivo de Vitoria en un partido en el que Marcelino valoró positivamente el empate. En un escenario hostil, el submarino logró salvar los muebles en la última jugada del encuentro, neutralizando el esfuerzo de un Alavés que rozó la gloria.

Autocrítica y dificultades técnicas

A pesar del punto obtenido, Marcelino no escondió su descontento con el rendimiento colectivo: "No hemos jugado al nivel que podemos hacerlo. No recuerdo como entrenador haber jugado un partido bueno en este campo", confesó el técnico. El análisis del partido estuvo marcado por las condiciones externas y el estilo directo del rival: mucho balón largo, disputas en segundas jugadas y un control de juego casi inexistente por parte de los visitantes.

Malestar con las interrupciones

Uno de los puntos donde el técnico fue más tajante fue en el ritmo de juego. Marcelino lamentó las constantes interrupciones que impidieron que el Villarreal encontrara fluidez: "He visto un jugador que se tiró seis o siete veces, constantes pérdidas... Cada uno utiliza la forma de actuar que cree oportuna, pero hay un árbitro para que esas situaciones no se repitan".

Un resultado con sabor a alivio

Pese a reconocer que le hubiera gustado tener "más ocasiones y más control", el entrenador asturiano dio por bueno el 1-1 final, especialmente considerando que "pensábamos que íbamos a perder este partido". El Alavés, sumido en una situación clasificatoria delicada, castigó la falta de fluidez del Villarreal, pero no pudo cerrar un encuentro que se alargó hasta que el Villarreal encontró el premio en el descuento.

Elogios a Pepe

"Nico siempre está. Puede tener más o menos acciones de ataque, de desborde y de generar peligro, pero es raro el partido que no tenga algunas. Y hoy puedes apuntar ahí, pero pocas veces te sale ahí. A Lamine, a él, a futbolistas de este perfil, quitar una telaraña de allí como la quitó no es sencillo. Lo importante es que le sirva a él para aumentar su confianza, porque sabemos que es un jugador muy importante para este tramo final. Creo que le va a venir muy bien. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en que en las últimas jornadas venía en una trayectoria ascendente y esperemos que ahora este impulso, donde ha sido decisivo para lograr ese empate, también le sirva para el próximo partido contra la Real".