Nuevo juicio por cargos de agresión sexual a Thomas Partey: lo que ha declarado (a distancia) el jugador del Villarreal

Thomas Partey, centrocampista ghanés del Villarreal CF, afronta dos nuevos cargos de violación en Reino Unido, lo que eleva a siete las acusaciones por violación y mantiene además un cargo de agresión sexual. Los nuevos hechos se refieren a una denunciante distinta y se suman al procedimiento abierto desde el 2025, en el que el futbolista ya se declaró no culpable de los cargos anteriores.

El futbolista no estuvo presente este viernes en el tribunal de Londres que acogió la primera audiencia del caso, pero su abogada confirmó ante la corte la intención de Partey de declararse no culpable. La siguiente audiencia se producirá en abril de este mismo año.

El desarrollo

El caso judicial de Thomas Partey se complica con la incorporación de dos nuevos cargos de violación autorizados por la Fiscalía británica. Estas nuevas acusaciones se refieren a una cuarta mujer y a hechos presuntamente ocurridos en 2020, según la información publicada en las últimas semanas por medios británicos.

Hasta ahora, el exjugador del Arsenal y actual futbolista del Villarreal ya estaba acusado de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con otras tres mujeres, por hechos presuntamente cometidos entre 2021 y 2022. En septiembre de 2025, Partey se declaró no culpable de esos primeros cargos.

EFE

La nueva comparecencia judicial estaba prevista para este 13 de marzo del 2026 en el tribunal de magistrados de Westminster, en Londres, para abordar específicamente esos dos cargos añadidos. Las informaciones publicadas hasta ahora indican además que el juicio por las acusaciones ya formuladas quedó señalado para noviembre del 2026.

El futbolista, presente en Vitoria para el Deportivo Alavés-Villarreal CF, ha declarado a través de su representante legal.

Partey fichó por el Villarreal como agente libre después de terminar contrato con el Arsenal en junio del 2025. El club castellonense anunció su incorporación semanas después de que trascendieran las primeras acusaciones, subrayando entonces la presunción de inocencia del jugador.

El cierre

De este modo, el internacional ghanés queda a la espera de la evolución de un proceso judicial que ya suma siete cargos de violación y uno de agresión sexual, todos ellos negados por el futbolista.

Noticia en elaboración por el Periódico Mediterráneo.