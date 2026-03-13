La previa del Alavés-Villarreal | El Submarino afronta el reto de la conquista de Mendizorroza

El Villarreal CF viaja a Vitoria sin más urgencia que su propia exigencia, que no es poca. Instalado con holgura en la zona Champions, el Submarino afronta una de las salidas que más le han complicado en los últimos años. Se adivina un partido de ritmo y percusión en Mendizorroza, frente al nuevo pero clásico Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores.

El Submarino afronta la cita desde una posición de privilegio. Suma 54 puntos en 27 jornadas e iguala con el Atlético en la tercera plaza. Inicia la jornada con 11 puntos de ventaja respecto al quinto (el Betis) y maneja 14 con el sexto (el Celta). Los números, que hablan por sí solos, dicen que el equipo de Marcelino García Toral está cumpliendo la llamada media inglesa. Es decir, dos puntos por partido: unos registros que históricamente se asociaban a los campeones.

Ausencias y presencias

No es así ahora en LaLiga, porque Barcelona y Real Madrid residen en otro planeta, pero no por ello debe restarse mérito a la campaña del Submarino, que se las está apañando para competir a pesar del desgaste y las bajas. Para el partido de hoy, Marcelino no podrá contar con los defensas Foyth y Logan Costa, ni con el delantero Ayoze. La buena noticia la protagoniza Willy Kambwala, de vuelta tras una larga ausencia; y también asoma en la citación Pau Navarro, que fue sustituido en la victoria contra el Elche con molestias. Su concurso es duda, y también está entre algodones el punta Mikautadze.

El Alavés, por su parte, habita un paisaje muy distinto. El cuadro vitoriano está inmerso en la pelea por la permanencia. Inicia la jornada con apenas dos puntos de margen con el descenso. Recientemente, ha cambiado de entrenador, obligado por la marcha de Eduardo Coudet a River Plate. El sustituto es un clásico de los banquillos: Quique Sánchez Flores.

El nuevo técnico debutó con derrota ante el Valencia en Mestalla. Al Alavés se le escurrió un partido que tenía ganado en un añadido en el que encajó dos goles y sufrió dos expulsiones (Pacheco y Guevara). La derrota acentúa la presión de un equipo que afronta la cita con unas urgencias desconocidas para el Villarreal.

Bajas en defensa

Algo comparten los dos equipos: las bajas en defensa. En el caso del Alavés, al sancionado Pacheco se une la sanción de la FIFA al central Facundo Garcés por cuestiones burocráticas, además de la lesión de Carlos Protesoni, que en la reciente cita de Mestalla no aguantó más de media hora.

En cambio, el conjunto vasco recupera a Víctor Parada y Pablo Ibáñez, candidatos a aparecer en un once titular muy condicionado. De hecho, la falta de centrales naturales podría provocar el debut de Ville Koski, fichado en el mercado de invierno pero recién recuperado de una lesión; o incluso el regreso a la defensa de cuatro.

Como fuere, se espera un partido de pierna fuerte, con mucha disputa y poco tiempo para pensar sobre el césped. Una buena prueba para la solidez competitiva del Villarreal, que quiere terminar la temporada con la máxima nota, y deberá adaptarse para imponer su calidad en Mendizorroza.