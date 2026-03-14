La crónica | Jean Ives firma las tablas ‘in extremis’ para el Villarreal B frente al Torremolinos (2-2)

Pinchó hueso el Villarreal B al entrar a matar. El Juventud Torremolinos, un equipo que estaba en descenso al acabar la primera vuelta y que se reforzó bien en el marcador de invierno, se adelantó en dos ocasiones en el marcador, y en sendas oportunidades los de la Plana lograron firmar el empate. El 2-2 llegó sobre la bocina, en el minuto 89, con un remate del central Jean Ives tras una falta botada por Iván Rodríguez. Un punto es un punto, pero para estar en zona ‘play off’.

El primer tiempo finalizó con empate a un gol y gracias, porque nunca con tan poco se había logrado tanto: un empate (1-1) ya que al filo del descanso el conjunto de la Plana protestó unas presuntas manos que, a primera vista, nadie vio, pero que tras consultar en el Video Support, el colegiado zaragozano señaló los once metros por las manos de Delmonte. Estuvo consultando dos minutos. Lanzó Alassane Diatta y envió al fondo de las mallas, para el 1-1.

Ettienne Eto'o lanza a portería rodeado de varios futbolistas del Juventud Torremolinos. / Juan Francisco Roca

Antes de eso, hay que indicar que el partido empezó estando controlado bastante bien por el Juventud Torremolinos, equipo bien reforzado en enero y que a base de buenos resultados ha conseguido salir de las plazas de descenso. Y los malagueños estuvieron francamente bien en el arranque. Pusieron a prueba al portero valenciano del Villarreal B. A los tres minutos Usseyn Diago lanzó con potencia y Rubén Gómez logró desviar la trayectoria del balón.

La cosa no quedó ahí. Con un Villarreal B con poca profundidad, o perdiéndolo con demasiada facilidad, en el minuto 9 llegó el segundo y último aviso del Juventud Torremolinos. Iban Ribeiro golpeó con dureza y el cancerbero logró rechazar a saque de equina. No avisó más el equipo de Antonio Calderón. El tercer remate (por ninguno del filial), acabó con el balón besando las mallas de la escuadra vila-realense. Potente e imparable tiro de Usseyn Diao al que nada pudo hacer Rubén Gómez.

Alassane Diatta firmó el gol del empate (1-1) antes de llegarse al descanso. / Juan Francisco Roca

A espabilar

El 0-1 no era una diferencia insalvable, pero para aspirar a empatar tocaba acercarse a la portería rival y lanzar entre los tres palos. En el minuto 31 hubo una especie de remate de medio tacón de Hugo López, lo más peligroso que había hecho el equipo de David Albelda. Es cierto que con el paso de los minutos el Villarreal B empezó a parecerse al Villarreal B que todos conocen, pero le siguió faltando colmillo. Empató en el minuto 44 en esa acción en la que el Video Support chivó al colegiado y que Alassen transformó en el 1-1 antes de llegarse al descanso.

Segunda parte

La cosa no pudo empezar peor. A los 43 segundos Iban Ribeiro anotó el 1-2 de fenomenal remate, tras un pase del recién ingresado al terreno de juego Fran Gallego. Otra vez a remar contra corriente ante un rival bien plantado que, por momentos, tuvo controlado el juego ante un Villarreal B que se vio obligado a mover ficha en el descanso (la entrada de Nizar) y después de encajar el 1-2 (ingreso al campo de Ayman y Thiam). Era el momento de adoptar medidas.

Albert García, delantero del Villarreal B, rodeado de defensas del equipo malagueño. / Juan Francisco Roca

En el minuto 89 una falta en la frontal del área visitante fue lanzada por Iván Rodríguez, rechazó el arquero Fran, y el balón le llegó al central Jean Ives que envió al fondo de las mallas. Se revisó el gol, pero al final subió en el marcador y sirvió para sumar un punto que sabe a poco teniendo en cuenta que se buscaba el triunfo para asaltar plazas de ‘play-off’.

Próxima cita

La próxima cita para el Villarreal B será el próximo sábado frente al Antequera, a partir de las 18.30 horas en el campo El Maulí, frente a un conjunto malagueño que en estos momentos es rival directo de los vila-realenses por entrar en puestos de ‘play-off’ de ascenso.

Ficha técnica:

-2- Villarreal B: Rubén Gómez; César Bonafé, Lautaro, Jean Ives, Eneko (Iván, min. 73); Alassane (Thiam, min. 55), Carlos Macia; Gaitán (Nizar, min. 46), Albert, Hugo López (Barry, min. 77); Ettienn Etto’o (Ayman, min. 55).

-2- Juv. Torremolinos: Fran; Edu López, Salguero, Delmonte, Fran García (Jon Ander, min. 85); Ale Camacho (Christian, min. 72), Climent, Gori (Fran Gallego, min. 46), Diao (Laca, min. 72); Peque Polo (Luis Roldán, min. 61); e Iban Ribeiro.

Goles: 0-1. Min. 12: Diao. 1-1. Min. 44: Alassane (p). 1-2. 46: Iban Ribeiro. 2-2. Min. 89: Jean Ives.

Árbitro: Pablo Monterrubio Torres (Zaragoza). Amonestó a los locales Lautaro, Thiam y Alassane; y a los visitantes Delmonte y Luis Roldán. Expulsó al local Bonafé por doble amarilla (min. 90+6).

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 500 espectadores.