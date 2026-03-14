Las notas del Villarreal contra el Alavés: ¿Quién fue el mejor del Submarino?
Los de Marcelino suman un punto en el descuento con un golazo de Nicolas Pepe
EL MEJOR
Pepe
|7| Estuvo en todas las ocasiones y halló el acierto en la última, quizá la más difícil.
Luiz Júnior
|6| Tuvo poco trabajo y algo de mala fortuna en la acción del gol del Alavés.
Mouriño
|6| El flanco derecho anduvo bastante sólido. Firmeza ante su antiguo equipo.
Pau Navarro
|6| Otra actuación para seguir creciendo. Evitó errores graves y corrigió.
Rafa Marín
|5| Sufrió durante un tramo del primer tiempo, pero enderezó su partido.
Cardona
|5| Ángel Pérez le exigió al máximo. Superado por Ibáñez en la acción del 1-0.
Comesaña
|6| No dejó de pelearlo, pero no encontró ni los momentos ni los espacios. Pudo marcar.
Gueye
|5| Perdió bastante duelos y no se impuso en la medular. El equipo mejoró con Partey.
Buchanan
|6| Amagó pero no terminó de desbordar por la banda. Se le vio incómodo.
Pedraza
|6| Levantó varios buenos centros que no tuvieron rematador. Luego fue lateral.
Mikautadze
|5| Hizo algún movimiento interrsante, pero sin colmillo.
TAMBIÉN JUGARON
Gerard | 6 |. Aclaró ataques.
Moleiro | 5 |. Apareció poco.
Partey | 6 |. Creció en la media.
Oluwaseyi | 5 |. Peleó arriba.
Freeman | 5 |. Saques de banda.
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