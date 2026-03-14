Las notas del Villarreal contra el Alavés: ¿Quién fue el mejor del Submarino?

EL MEJOR

Pepe, tras el gol. / AGENCIAS

Pepe

|7| Estuvo en todas las ocasiones y halló el acierto en la última, quizá la más difícil.

Luiz Júnior

|6| Tuvo poco trabajo y algo de mala fortuna en la acción del gol del Alavés.

Mouriño

|6| El flanco derecho anduvo bastante sólido. Firmeza ante su antiguo equipo.

Pau Navarro

|6| Otra actuación para seguir creciendo. Evitó errores graves y corrigió.

Rafa Marín

|5| Sufrió durante un tramo del primer tiempo, pero enderezó su partido.

Cardona

|5| Ángel Pérez le exigió al máximo. Superado por Ibáñez en la acción del 1-0.

Comesaña

|6| No dejó de pelearlo, pero no encontró ni los momentos ni los espacios. Pudo marcar.

Gueye

|5| Perdió bastante duelos y no se impuso en la medular. El equipo mejoró con Partey.

Buchanan

|6| Amagó pero no terminó de desbordar por la banda. Se le vio incómodo.

Pedraza

|6| Levantó varios buenos centros que no tuvieron rematador. Luego fue lateral.

Mikautadze

|5| Hizo algún movimiento interrsante, pero sin colmillo.

TAMBIÉN JUGARON

Gerard | 6 |. Aclaró ataques.

Moleiro | 5 |. Apareció poco.

Partey | 6 |. Creció en la media.

Oluwaseyi | 5 |. Peleó arriba.

Freeman | 5 |. Saques de banda.