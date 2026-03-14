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Nuevos horarios | Otro partido en lunes para el Villarreal

LaLiga ha fijado los horarios para la jornada 30

Los jugadores del Villarreal celebran un gol en La Cerámica.

Los jugadores del Villarreal celebran un gol en La Cerámica. / MANOLO NEBOT

David Oliver

Vila-real

Acaba de jugar el viernes en Vitoria y jugará el próximo viernes contra la Real Sociedad en La Cerámica. Al Villarreal, desde que cayó eliminado en Champions League, le están asignando menos partidos de LaLiga en sábado o domingo. Ya jugó el lunes contra el Espanyol en febrero y también jugará un lunes en la visita al Girona. Este sábado anunció LaLiga que el Submarino visitará Montilivi el próximo lunes 6 de abril (21.00 horas), cerrando la trigésima jornada.

Los próximos partidos

Los horarios de los próximos partidos del Villarreal son los siguientes.

En la jornada 29, el Submarino recibirá a la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica. El encuentro dará comienzo el viernes 20 de marzo a las 21.00 horas.

En la jornada 30, tras el parón por la ventana FIFA, el Villarreal afrontará la primera de las tres salidas consecutivas. Será el mentado desplazamiento a Girona, el lunes 6 de abril a las 21.00 horas.

Posteriormente visitará Bilbao y Oviedo, en horarios aún por confirmar.

Noticias relacionadas y más

La agenda

Tras el empate en Mendizorroza, el Villarreal regresará el lunes a los entrenamientos, en horario matinal, bajo las órdenes de Marcelino García Toral. El Submarino comenzará a preparar el próximo duelo contra la Real Sociedad.

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