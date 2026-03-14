Nuevos horarios | Otro partido en lunes para el Villarreal

Acaba de jugar el viernes en Vitoria y jugará el próximo viernes contra la Real Sociedad en La Cerámica. Al Villarreal, desde que cayó eliminado en Champions League, le están asignando menos partidos de LaLiga en sábado o domingo. Ya jugó el lunes contra el Espanyol en febrero y también jugará un lunes en la visita al Girona. Este sábado anunció LaLiga que el Submarino visitará Montilivi el próximo lunes 6 de abril (21.00 horas), cerrando la trigésima jornada.

Los próximos partidos

Los horarios de los próximos partidos del Villarreal son los siguientes.

En la jornada 29, el Submarino recibirá a la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica. El encuentro dará comienzo el viernes 20 de marzo a las 21.00 horas.

En la jornada 30, tras el parón por la ventana FIFA, el Villarreal afrontará la primera de las tres salidas consecutivas. Será el mentado desplazamiento a Girona, el lunes 6 de abril a las 21.00 horas.

Posteriormente visitará Bilbao y Oviedo, en horarios aún por confirmar.

La agenda

Tras el empate en Mendizorroza, el Villarreal regresará el lunes a los entrenamientos, en horario matinal, bajo las órdenes de Marcelino García Toral. El Submarino comenzará a preparar el próximo duelo contra la Real Sociedad.