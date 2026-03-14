La memorable experiencia de Saúl, suscriptor de Mediterráneo, y su hijo Sergi, junto al Villarreal en Vitoria

Saúl y Sergi Sales vivieron una «experiencia única» en Vitoria. Padre e hijo fueron los ganadores del sorteo para suscriptores de Mediterráneo que da derecho a viajar con la expedición del Villarreal CF y disfrutar de una manera especial un partido del Submarino a domicilio. «Ha sido una experiencia muy gratificante», explica Saúl, buen aficionado groguet y suscriptor de este diario.

«Hemos podido conocer Vitoria y asistir a un partido en Mendizorroza, estar cerca de los jugadores y conocer desde dentro cómo es un desplazamiento de un equipo de Primera División, todo ello aumentado por la ilusión debido al cariño que le tenemos al Villarreal», desgrana, ya de vuelta a la Plana.

Padre e hijo, en Mendizorroza. / Mediterráneo

El plan comenzó desde el aeropuerto de València, donde el jueves embarcaron en el vuelo del plantel. Junto a ellos llegaron al hotel de concentración en Vitoria, donde pudieron disfrutar de la gastronomía local. El viernes, antes de que la lluvia asomara durante el encuentro, hubo tiempo para el turismo en una mañana soleada. De hecho, dando un paseo por los aledaños del hotel, pudieron interactuar de nuevo con los jugadores del Submarino.

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Por si fuera poco, tras desplazarse al estadio, vieron el partido contra el Alavés desde una ubicación privilegiada, con el colofón del empate de Pepe que endulzó el viaje de regreso en avión, otra vez junto a la plantilla. «Quería agradecer a Mediterráneo por la iniciativa y animar tanto al periódico como al Villarreal a seguir con iniciativas de este tipo debido a la ilusión que nos hacen a los aficionados», añade Saúl Sales.