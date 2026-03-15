La crónica | Fútbol, emoción, polémica y empate en el Mini en el duelo autonómico femenino (2-2)

Vaya segunda parte y vaya últimos minutos en el Mini Estadi, con 2.000 espectadores, donde se vivió un auténtico partidazo entre equipos candidatos para el ascenso a Primera División. El Villarreal dominó a placer en la primera parte, muy superior, y en el arranque del segundo acto fue mejor el Valencia Féminas, que empató, remontó, y en una recta final de infarto las vila-realenses empataron y en el minuto 90 les anularon un gol por presunto fuera de juego.

Espectacular ambiente en las gradas con cerca de 2.000 aficionados en el Mini Estadi. / Juan Francisco Roca

Qué buena primera parte brindó el equipo vila-realense de Jordi Ferriols. Se marchó al descanso dominando en el marcador (1-0), pero por una diferencia demasiado corta. Las anfitrionas encarrilaron el partido en el minuto 21 gracias a un golazo que marcó María Macias, desde fuera del área y por la escuadra. Un gol que hacía justicia a las ganas y a la ambición de la escuadra ‘grogueta’.

Alegría en el minuto 21 cuando María Macías marcó un verdadero golazo por la escuadra. / Juan Francisco Roca

Tere Morató, una ex, avisó en el minuto 11 con un cabezazo que atajó Monse Quesada. En el minuto 21 llegó ese golazo para las locales y después se merodeó el área rival en busca de incrementar la renta. Eso sí, el Valencia Féminas tuvo el empate Amanda Mbadi, pero el remate salió desviado.

Segunda parte

La primera parte estuvo totalmente controalada por un Villarreal muy superior. / Juan Francisco Roca

El Valencia saltó al campo con tres cambios. Mejoró, cogió el mando del partido y en un abrir y cerrar de ojos, con goles de la defensa y de la portería local, se puso 1-2 y lo complicó todo. A base de garra se consiguió firmar el empate por mediación Irene Miguélez en el minuto 72. Luego el Valencia se quedó con diez jugadoras y en el minuto 90 se le anuló el 3-2 al Villarreal por un presunto fuera de juego, a Martuka. Una lástima.

Ficha técnica:

-2- Villarreal: Quesada; Nerea, Paulsen, Moreira (Miguélez, min. 71), Laura Pérez, Sara Medina, Cienfu, María (Querol, min. 78), Lauris (Martuka, min. 78), Macías (Alexia Jr, min. 71) y Aixa Salvador.

-2- Valencia Féminas: Janna; Tamarit, Lena Pérez, Nazareth, Climent, Rebecca, Mascarell (Elena Sánchez, min. 52), Mbadi (Ferrato, min 46), Tere Morató, Esther Gómez y Soler (Jasmín, min. 46).

Goles: 1-0. Min. 21: María Macías. 1-1. Min. 67: Claudia Ferrato. 1-2. Min. 70: Tamarit. 2-2. Min. 72: Irene Miguélez.

Árbitra: Sara Fernández Ceferin (Asturias). Expulsó con roja a la visitante Climent (min. 80).

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 2.000 espectadores.