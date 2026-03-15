Parte I: El sobrino del mítico utillero Pasqualet, el mayor coleccionista de camisetas antiguas de la historia del Villarreal

En su casa guarda una pequeña parte de la historia del Villarreal CF. Camisetas que ya no se fabrican, equipaciones que apenas sobreviven en fotografías y reliquias de partidos memorables. Josep Cabrera posee la mayor colección de camisetas antiguas del club, un tesoro reunido durante años que le conecta con una de las figuras más queridas de la entidad: su tío Pascual Cabrera, más conocido como Pasqualet, el mítico utillero del Submarino y hermano de su padre.

A menos de un mes de que LaLiga celebre la jornada retro y de confesar cuál es su camiseta preferida, echa la vista atrás. Antes de bucear en dicha reliquias, la del ascenso a Segunda en La Línea de la Concepción, la del ascenso a Primera en Compostela o la mítica de Gica Craioveanu, relata en Mediterráneo como arrancó su amor por el Submarino: «Mis padres me llevaban al viejo Madrigal en carrito cuando nací, en 1988. Mi tío todos los años nos regalaba una o dos camisetas y, cuando me di cuenta, tenía un montón. Llegó un momento en el que sentí inquietud por encontrar las más antiguas… ¿Dónde estarán?», se preguntaba.

Algunas de las camisetas más emblemáticas de Josep Cabrera. / Toni Losas.

Esa curiosidad fue la génesis de una búsqueda que acabaría convirtiéndose en una colección única. Con la ayuda de su tío empezó a contactar con jugadores, pero no siempre fue un camino de rosas: «Algunas no las he podido conseguir porque les tienen mucho cariño. Otras me ha tocado pagarlas y cuando no las quieren o las van a tirar sí que me las dan», explica sobre la dificultad de conseguirlas.

En total, tiene alrededor de cuarenta camisetas de los últimos 50 años del club. Puede parecer un número pequeño, pero esconde un enorme valor histórico. «No es lo mismo tener 200 camisetas modernas que conseguir estas 40 antiguas. Estas tienen mucho más valor», explica.

La camiseta de 1999/00, la del segundo ascenso a Primera. / Toni Losas.

Las anécdotas con su Pasqualet

De su infancia guarda recuerdos que hoy forman parte de su propia memoria del club. Durante los descansos de los partidos, Pasqualet, fallecido en 2017, les dejaba una pelota para jugar con sus amigos en el césped del viejo Madrigal. «Bajábamos al campo y lo disfrutábamos muchísimo». Una especial relación que le dejó momentos que parecen sacados de otra época del fútbol. Uno de ellos fue cuando tuvo la oportunidad de conocer a una de las grandes leyendas del club.

Diego Cagna, con su mujer y su hija. Arriba la tía de Josep, y Josep junto a su hermano. / JOSEP CABRERA

«Un día llamó a mi madre y nos dijo: «Si queréis conocer a Riquelme, venir, que se va». Y fuimos cagando leches. Fue muy amable, le deseamos suerte y nos hicimos la foto». Otro recuerdo imborrable llegó en la Nochevieja de 1999. «Un día nos preguntó: "¿Qué vais a hacer en Nochevieja?”. Y añadió: “Cenamos con Diego Cagna, que acaba de fichar y va a llegar de Argentina".

Otra de las joyas de su armario es la Adidas de la temporada 1982/83 / Toni Losas.

Además, su abuelo fue uno de los fundadores del Club Atlético Foghetecaz, uno de los grupos de socios que ayudaron a sentar las bases del club que hoy conocemos. «En casa todavía conservo pases de socio de aquella época e incluso una carta que aparece en el libro del centenario», cuenta.

Pasqualet era una figura muy querida por los jugadores. A principios de los 2000 conducía algunos de sus cochazos, algo que llamaba mucho la atención en el poble. «Iba con un Ferrari, con el Hummer de Jose Mari, le dejaban los coches para que los llevara a limpiarlos…», recuerda en una especial relación. El legado de Pasqualet, la gran colección de Josep.

Este lunes, la segunda parte

Este lunes en edición impresa y en web, desde las 06.00 horas, Josep habla sobre cuáles son sus camisetas preferidas para la jornada retro, bucea en su colección explicando las historias de cada una, habla sobre la situación del equipo y sobre si renovaría a Marcelino.