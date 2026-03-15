La previa | Villarreal-Valencia, duelo de aspirantes para el ascenso en el Mini Estadi

Hace apenas un par de temporadas el Villarreal y el Valencia Féminas se enfrentaban en Primera División, y dos años después ambos clubes se encuentra en Primera Federación y peleando por ascender a la máxima categoría. Esta tarde a las 17.00 horas vila-realenses y valencianas se verán las caras en el Mini Estadi donde habrá tres puntos muy importantes en juego. El duelo lo arbitrará la colegiada asturiana Sara Fernández Ceferino.

En el partido de la primera vuelta en el Antonio Puchades el Valencia Féminas se impuso por la mínima (1-0) con un gol superado en mucho el minuto 90 de encuentro. En esta ocasión las muchachas de Jordi Ferriols buscarán devolverles la moneda a un rival que en la clasificación sólo supera en dos puntos a la escuadra de la Plana.

Vuelve la liga

Se reanuda la competición en esta categoría 22 días después de la última jornada en la que el Villarreal arrancó un punto en su visita al Atlético de Madrid B (1-1) y el Valencia Féminas también firmó tablas, pero como local frente al Real Madrid B (1-1).

Mientras que las vila-realenses no presentan jugadoras sancionadas, el conjunto valenciano perderá a Daniela Marcano.

Impresiones del entrenador

Jordi Ferriols dijo en la previa de este duelo de rivalidad que «espero un partido muy competido y divertido de ver». El técnico de la escuadra vila-realense confía en que los tres puntos se queden en casa. «Es importante sumar los tres puntos para así poder consolidarnos en los puestos de ‘play-off’ de ascenso, aunque pase lo que pase aún quedarán seis jornadas más por disputarse», destacó.