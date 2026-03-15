Algo más que un punto para el Villarreal: «No bajamos los brazos en ningún momento»

En lo numérico, un empate es un punto, pero luego entran en escena los matices. Por ello, el 1-1 del Villarreal en Mendizorroza se interpretó como algo más que un punto para los groguets. Así lo remarcó Santi Comesaña, agotado por la dureza de la batalla, pero «hiperorgulloso» de la mentalidad mostrada en un paisaje adverso.

«El partido se puso feo, después de un gol encajado en propia, y seguimos intentándolo», valoró el centrocampista del Submarino. «En la segunda parte cogimos el balón y tuvimos más posesión. Nos metimos en su área en muchos momentos aunque el partido entró en una dinámica muy difícil», añadió. «Ellos tirándose todo el rato, perdiendo tiempo, no se jugaba... pasaban dos minutos y no se había jugado nada. Era el típico partido que se enfría, se enfría, se enfría y al final no haces nada, pero el equipo no se rindió en ningún momento», desarrolló.

Esa actitud del Villarreal alcanzó el premio en el último suspiro, con el gol de Pepe en el minuto 98. «No perdimos los nervios y seguimos intentándolo hasta empatar. Estoy hiperorgulloso del equipo, de que no haya bajado los brazos en ningún instante», culminó.

Un rival necesitado

El Villarreal demostró bajo la lluvia de Mendizorroza el carácter necesario para adaptarse a un escenario de lo más complicado, en uno de los campos históricamente más difíciles, y ante un Alavés con la urgencia de la zona baja. «En la segunda vuelta, cuando empiezas a jugar contra equipos que se juegan la vida es muy complicado», apuntó Comesaña. «Con todo, creo que hicimos un partido muy serio. No recuerdo ninguna ocasión de ellos, estuvimos defensivamente muy bien. No hicimos nuestro mejor partido, pero es un campo muy complicado y ocasiones tuvimos. Al final, el empate fue bueno por cómo se dio el partido», razonó.

El Villarreal regresará el lunes a los entrenamientos, en horario matinal, bajo las órdenes de Marcelino García Toral. El Submarino comenzará a preparar el próximo duelo contra la Real Sociedad.

En lo tangible, además, el punto acerca al Villarreal al objetivo de la clasificación para la Champions. «Queda muchísimo», deslizó Comesaña. «Ahora todo el mundo se juega mucho y es muy difícil ganar en la segunda vuelta, y más cuando vas fuera de casa. Ahora nos toca la Real (viernes, 21.00 horas) y luego tenemos tres seguidos a domicilio (Girona, Athletic, Oviedo) contra equipos que se juegan muchas cosas. Va a ser difícil, pero nosotros a lo nuestro», zanjó.