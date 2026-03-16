Informe: Los problemas del Villarreal B para sacar adelante los partidos como local en el Mini Estadi

Ya han ‘volado’ 18 puntos del Mini Estadi esta temporada. Tal cantidad de puntos lastra a un Villarreal B que, eso sí, afronta las decisivas diez últimas jornadas del campeonato liguero con opciones de ‘play-off’, pero con escaso margen de error a partir de ahora. Le restan cinco encuentros en su campo y otros tantos lejos de Vila-real. Para empezar, el sábado se visita al Antequera (18.30 horas).

El filial amarillo está teniendo muchos problemas para ganar en el Mini Estadi. / Juan Francisco Roca

Pues 18 puntos perdidos, hasta el momento, como local son muchos para un aspirante al ascenso. Se perdieron dos ante el Europa, Antequera, Nàstic de Tarragona, Tarazona, Real Murciay Juventud Torremolinos, y tres contra el Atlético Madrileño y el Teruel. Siendo mala, no es peor que los registros de la pasada campaña en la jornada 28 cuando ya se habían perdido 20 puntos.

Los dos últimos puntos que se le escaparon al Villarreal B fue el sábado ante el Torremolinos. / Juan Francisco Roca

Al Villarreal B le resta por jugar en el Mini contra el Sabadell, Algeciras, Ibiza, Hércules y Sevilla Atlético, mientras que tendrá que rendir visita al Antequera, Marbella, Alcorcón, Europa y Atlético Sanluqueño en la última jornada de liga. El filial es sexto en la tabla, está a diez puntos del líder Sabadell y a uno de la última plaza de ‘play-off’ que ahora ocupa el Teruel.