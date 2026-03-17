Carlos Macia: «El fútbol, a veces, es muy injusto; el equipo quería hacer historia»
El ilicitano dice que es «un golpe bajo muy doloroso» y habla de «levantarnos ya»
Carlos Macia, el más joven del equipo, ha analizado el partido frente al PSG, que se ha perdido por la mínima (0-1) y que ha dejado al juvenil del Villarreal sin Final Four. El futbolista ilicitano ha reconocido que «queríamos hacer historia en esta competición, pero no ha podido ser. El fútbol es así; toca levantarse y seguir adelante». Ahora fuera de la UEFA Youth League tocará centrarse en la competición liguera y en intentar quedar campeón del grupo 7 para disputar la Copa de Campeones.
«Ellos estuvieron bien en el arranque y marcaron su gol. Eso les dio un plus. Luego fuimos nosotros los que cogimos las riendas del partido, tuvimos muchas ocasiones para marcar y tiempo para remontar, pero, a veces, el fútbol es injusto y hemos quedado eliminados», ha dicho a preguntas de Mediterráneo el mediocentro de apenas 17 años.
No se quería fallar, pero se ha fallado. «Veníamos con la flecha hacia arriba, con muchas ganas e ilusión, pero al final nos llevamos un golpe bajo muy doloroso, pero nos tenemos que saber recuperar de esto», ha manifestado el jugador. Y es que, si no pasa nada, la próxima temporada el juvenil del Villarreal volverá a jugar esta competición. «Toquemos madera de que así sea. Hemos disfrutado mucho en esta competición. Es la máxima competición continental para los más jóvenes, y un privilegio poder llegar hasta aquí», ha concluido Carlos Macia, futbolista que está a caballo entre el primer equipo y el Villarreal B.
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