La crónica de los cuartos de la Youth League: El portero del PSG y los palos dejan al Villarreal juvenil sin 'Final Four' (0-1)

Acabó la aventura del Villarreal juvenil en la mejor competición continental, la UEFA Youth League, y lo ha hecho cayendo este martes frente a uno de los equipos más en forma de esta categoría: el PSG. No se perdió por juego, porque el equipo de Pepe Reina estuvo a la altura y mereció mucho más, sino que quedó apeado porque delante, los vila-realenses no estuvieron acertados: un penalti fallado y tres tiros al palo. De todas formas, un 10 para todos. Se murió con las botas puestas: nueve partidos jugados y sólo se ha perdido uno, el primero disputado (ante el Tottenham) y el último (contra un buen conjunto parisino). La próxima temporada, si Dios quiere, habrá más.

Intentando cometer los menos errores defensivos atrás, luego la salda de máquinas ‘grogueta’ con Carlos Maciá y Álvaro Alcaide intentaron repartir balones por la banda (a Joselillo Gaitán o a Adrián Vivó) o entre líneas a Hugo López, estando muy atento Iker Adelantado en tierra de nadie. La propuesta fue fenomenal. Al ecuador del primer tiempo se dieron dos avisos por uno de conjunto galo, que movió el balón con sentido en botas de Abo El Nay y Diyinu Nzinga.

Buen partido el que completó el mediocentro ilicitano Carlos Macia ante el PSG. / Toni Losas

Un buen partido con mucho respeto porque un mínimo error se podía pagar caro. El PSG tuvo mucho balón, lo conservó más, pero no estaba preciso a la hora de coger desordenado a un Villarreal que a la contra avisaba de sus intenciones. En el minuto 10 un cabezazo de Carlos Macia salió desviado, en el 17 el goleador visitante Pierre Moungengue remató cruzado y en el 21 lo intentó Iker Adelantado, pero lazó fuera del arco.

Gol parisino

Pero el segundo remate del conjunto parisino a portería acabó con un buen gol de Elijah Ly que, tras recortar a un defensa, con la derecha envió al fondo de la portería de Pau Polo. Era el minuto 26 y el partido se ponía cuesta arriba. No se resintió el equipo de Pepe Reina. Tras evitar Pau Polo el 0-2 a tiro de Younes Idder (min. 34), luego llegó un remate de Iker Adelantado al palo (min. 35) y uno más tarde el propio delantero se topó con la inspiración del portero rival. Así se llegó al descanso.

Hugo López, que erró un penalti, estuvo muy activo durante los 81 minutos que jugó. / Toni Losas

En la segunda parte hubo un cambio en el Villarreal (entró Seydou Llopis y se marchó Max Petterson). Se apostó con una línea de tres centrales y dos carrileros (Vivó y Seydou). Y en el minuto 50 Hugo López, a bocajarro, estrelló en balón en los guantes del portero galo. Salió animoso el equipo de la Plana.

Penalti fallado

En esta competición un error se paga caro. El Villarreal no tuvo la suerte de cara en el minuto 58 cuando el colegiado cobró penalti sobre Hugo López y el propio chaval de Alcantarilla lanzó, pero se lo paró el portero Martin James. Una pena. A partir de ahí el cronómetro empezó a volar para la escuadra vila-realense, obligada a arriesgar y a jugar al filo de la navaja.

Los jugadores del PSG felicitan a su portero Martin James tras detener el penalti. / Toni Losas

En un grave error del portero al que se escurrió el balón de las manos, permitió a Joseillo Gaitán rematar al larguero (min 79). Y el penúltimo cartucho lo quemó Welle Babacar en el minuto 85, solo ante el portero, cruzando en demasía, y el último Adrián Vivó con un remate a la cruceta de la portería del PSG.

Ficha técnica:

Villarreal: Pau Polo; Max Petterson (Seydou, min 46), Palomares, Luque, Anadon (Julio, min. 71); Carlos Macia, Álvaro Alcaide (Traoré, min. 81), Adri Vivo (Orzáez, min. 89); Adelantado, Hugo López (Babacar, min. 81) y Gaitán.

PSG: James, Boly (Luvambano, min. 75), Coulebaly, Lucea, Codier; Abo El Nay, Nziaga, Idder (Nsoki, min. 62); Ayari, Mounguenguer (Khafi, min. 62) y Elijah Ly (Drame, min. 71).

Goles: 0-1. Min. 26: Elijah Ly.

Árbitro: Florian Badstübner (Alemania). Amonestó al local Alcaide; y a los visitantes Lucea, Drame y Khafi.

Campo: Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Vila-real.

Entrada: 2.360 espectadores.