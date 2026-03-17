El estadio del Villarreal acogerá ante Serbia por cuarta vez a la selección: Estas son las otras visitas de España a Vila-real

La visita de la selección absoluta de fútbol, cuatro veces campeona de la Eurocopa y una vez del Mundial, siempre es motivo de fiesta para cualquier ciudad y provincia. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ofreció al Villarreal CF la posibilidad de acoger el encuentro del próximo 27 de marzo que medirá a España contra Serbia. Una opción que el Submarino estudió y formuló una propuesta formal que el ente nacional aceptó, por lo que el Estadio de la Cerámica será la sede dicho día, a las 21.00 horas (televisado en directo por La 1), de la que será la cuarta vez que la Roja visite el estadio del Villarreal (como El Madrigal o La Cerámica), en el que se ha mantenido invicto hasta la fecha.

Echando la vista atrás, en el coliseo amarillo, el combinado nacional ha disputado un partido de la Fase de Clasificación para la Eurocopa 2000, jugado en 1999, y dos amistosos preparatorios para el Mundial 2010, en 2008, y el otro para el Mundial 2018, en dicho año 2018.

El debut de España en Vila-real, fue en 1999 en El Madrigal ante San Marino. / EFE

El debut en El Madrigal: en 1999 ante San Marino

La primera vez en que España jugó en el por aquel entonces campo de fútbol El Madrigal fue el 5 de junio de 1999, en la 5ª jornada de la clasificación para Euro Bélgica y Países Bajos 2000, superando la selección de José Antonio Camacho a San Marino (9-0).

Fue un momento histórico tanto para la selección como para el Villarreal. Mientras el Submarino peleaba por mantenerse en su primera temporada en Primera División, España se enfrentaba a San Marino en un duelo clasificatorio, oficial. El conjunto dirigido por Camacho se impuso con un contundente 9-0, en una de las mayores goleadas de la historia del combinado nacional. Aquel día marcaron Fernando Hierro, Raúl, Gaizka Mendieta, Joseba Etxeberria (2), Luis Enrique (3) y Gennari en propia puerta.

Por España jugaron: Cañizares; Míchel Salgado, Marcelino Elena, Hierro, Aranzábal; Etxeberria, Guardiola. Julen Guerrero, Luis Enrique; Raúl y Morientes. También jugaron: Ismae Urzaiz, Gaizka Mendieta y Munitis.

España goleó a San Marino en Vila-real en su debut en el estadio del Villarreal en 1999 en El Madrigal. / EFE

Goleada a Chile en el Estadio de la Cerámica en 2008

Tras ello, la Roja no repitió hasta el año 2008, cuando el 19 de noviembre venció en un amistoso a Chile (3-0) con Vicente del Bosque en el banquillo.

España, vigente campeona de Europa en la Euro 2008, mostró su fortaleza y se llevó el triunfo por 3-0 con goles de David Villa, Fernando Torres y Santi Cazorla, quien por entonces brillaba con la elástica del Villarreal CF. Fue una noche especial para la afición grogueta.

España goleó a Chile en el Estadio de la Cerámica en 2008. / Efe

Del Bosque alineó a: Casillas; Sergio Ramos, Albiol, Puyol, Capdevila; Marcos Senna, Xabi Alonso, Xavi Hernández; Albert Riera, Cesc Fàbregas y David Villa. También jugaron: Pepe Reina, Arbeloa, Marchena, Santi Cazorla, Fernando Llorente y Fernando Torres.

Santi Cazorla, jugador por aquel entonces del Villarreal, entró en la segunda parte del España-Chile en noviembre del 2008 en el Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

Último precedente, empate ante Suiza

Y la última vez en la que España jugó en el Estadio de la Cerámica fue en otro duelo amistoso, con Julen Lopetegui en el banquillo, previo al Mundial Rusia 2018, que se saldó con empate ante Suiza (1-1) el 3 de junio del citado 2018, con gol por la Roja de Álvaro Odriozola.

Lopetegui alineó en dicho compromiso a: De Gea; Odriozola, Azpilicueta, Piqué, Jordi Alba; Koke, Thiago Alcántara, Iniesta; David Silva, Iago Aspas y Diego Costa. También jugaron: Monreal, Nacho Fernández, Lucas Vázquez, Saúl Ñíguez, Rodrigo Moreno y Marco Asensio.

España jugó en 2018 un amistoso en el Estadio de la Cerámica ante Suiza. / EFE

Otros dos amistosos en Castalia

A su vez, otras dos veces la Roja visitó la provincia de Castellón, con otros dos amistosos en Castelló, en el estadio Castalia: ante Luxemburgo (2-0) en 1987, y frente a Portugal (1-1) en 1991.

A finales de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado tuvieron lugar los dos partidos que ha disputado la selección absoluta en la casa del CD Castellón. En ambos casos se trataron de amistosos. El primero, apenas unos meses después de la inauguración del estadio, estuvo envuelto por la polémica. En especial, por la decisión de la directiva albinegra de pintar el césped de verde para intentar camuflar el mal estado del terreno de juego, que fue criticado por el seleccionador Miguel Muñoz.

Emilio Butragueño visitó Castalia en el amistoso España-Luxemburgo en 1987 y en el España-Portugal en 1991. / Agencias

Cabe destacar que el Nuevo Castalia se llenó en septiembre de 1987 para ver a la selección ganar a Luxemburgo (2-0). Marcaron Carrasco y Butragueño. Los titulares fueron Zubizarreta, Chendo, Andrinua, Sanchis, Julio Alberto, Míchel, Gallego, Martín Vázquez, Gordillo, Butragueño y Carrasco. En el segundo acto saltaron Quique Sánchez Flores, Víctor Muñoz, Calderé, Julio Salinas y Buyo.

Castalia ha acogido dos partidos amistosos hasta la fecha de España. / Mediterráneo

Y la segunda visita de la absoluta a Castelló fue en 1991, en un amistoso contra la Portugal de Futre. Destacó la presencia de Robert Fernández, el exalbinegro de Betxí. Océano adelantó a los visitantes y Gaby Moya firmó el 1-1 definitivo. El seleccionador Luis Suárez formó con el siguiente once: Zubizarreta, Quique, Hierro, Sanchis, Alkorta, Goikoetxea, Vizcaíno, Míchel, Robert, Manolo y Butragueño. Tuvieron minutos Nando, Villarroya, Amor, Martín Domínguez, Carlos, Moya y Ablanedo.

Por tanto, el España-Serbia del próximo 27 de marzo en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas) será la sexta vez que la Roja visite la provincia de Castellón y la cuarta en la casa del Villarreal.