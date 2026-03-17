La previa: El juvenil del Villarreal quiere hacer historia y busca la ‘final four’ de la UEFA Youth League

Ocho equipos se disputan desde hoy las cuatro plazas para alcanzar la final four de la UEFA Youth League y entre esos conjuntos que opositan está el Villarreal juvenil de Pepe Reina que esta tarde (16.00 horas) recibe en el Mini Estadi a uno de los mejores equipos europeos del momento, el París Saint Germain (PSG), con arbitraje del colegiado alemán Florian Badstübner. La ilusión no es otra que poder estar en el Stade de la Tuilière de Lausana (Suiza) los días 17 y 20 de abril, donde se decidirá el campeón de esta EUFA Youth League 2026.

Unos cuartos de final que vivirán hoy la primera entrega con la disputa de los dos primeros enfrentamientos a partido único: Atlético de Madrid-Brujas (14.00 horas) y Villarreal-PSG (16.00 horas) y que este miércoles vivirá los dos siguientes duelos: Real Madrid-Sporting CP (14.00 horas) e Inter-Benfica (16.00 horas). Los cuatro ganadores se darán cita en la esperada ‘final four’ en tierras suizas.

El conjunto galo es el último escollo para superar por los vila-realenses para estar entre los cuatro elegidos y su candidatura para lograrlo está en esas siete victorias consecutivas que suma la escuadra grogueta entre la fase regular, los dieciseisavos de final y los octavos de final. Solo perdió en el partido inaugural, en el campo del Tottenham (5-3). El resto todo triunfos, sin ningún empate.

Un rival potente

Enfrente estará un PSG que está considerado como uno de los mejores conjuntos europeos. Está entrenado por Jean-François Vulliez y su trayectoria también ha sido digna de mencionar con ocho encuentros disputados, cinco victorias, dos empates y una única derrota que fue en el campo del Barcelona (2-1). Por lo demás, lleva a estos cuartos de final tras imponerse con contundencia (6-1) al HJK Helsinki finlandés.

Sesión de entrenamiento previa al partido de esta tarde frente al PSG en el Mini. / Juan Francisco Roca

Este conjunto galo ha firmado 27 goles en los ocho encuentros disputados, por lo que sale a una media de 3,3 goles por partido jugado. Y once futbolistas se han repartido esa cantidad de goles, destacando por encima de todo a dos jugadores que han alcanzado los cinco goles: el delantero Pierre Mounguengue y el mediocentro (17 años) Adam Ayari.

El posible once que presente el Villarreal estaría formado por Pau Polo, en la portería; Max Petterson, Pedro Luque, Álex Palomares y Guille Anadon, en la línea defensiva; Adrián Vivó, Carlos Macías y Álvaro Alcaide, en el centro del campo; e Iker Adelantado, Hugo López y Joselillo Gaitán en la punta del ataque. En un principio están todos disponibles.

El partido se disputará en el Mini Estadi a partir de las 16.00 horas y se espera una gran entrada. Fueron cerca de 2.000 los que se dieron cita en el partido de octavos de final contra el Legia de Varsovia y por tal motivo se espera una mayor afluencia de seguidores ante la importancia de este duelo de cuartos.