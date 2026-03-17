Revive los mejores momentos con la imágenes de los partidos de la selección española en el estadio del Villarreal

El viernes 27 de marzo será un día grande para el fútbol tanto de Vila-real como de la provincia de Castellón. El Villarreal CF vuelve a traer a a selección española absoluta al Estadio de la Cerámica. El coliseo del Submarino será la sede dicho día, a las 21.00 horas (televisado en directo por La 1), de la que será la cuarta vez que la Roja visite el estadio del Villarreal (como El Madrigal o La Cerámica), en el que se ha mantenido invicto hasta la fecha.

En el coliseo amarillo, el combinado nacional ha disputado un partido de la Fase de Clasificación para la Eurocopa 2000, jugado en 1999, y dos amistosos preparatorios para el Mundial 2010, en 2008, y el otro para el Mundial 2018, en dicho año 2018.

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Estreno en 1999 ante San Marino

La primera vez en que España jugó en el por aquel entonces campo de fútbol El Madrigal fue el 5 de junio de 1999, en la 5ª jornada de la clasificación para Euro Bélgica y Países Bajos 2000, superando la selección de José Antonio Camacho a San Marino (9-0).

El debut de España en Vila-real, fue en 1999 en El Madrigal ante San Marino. / EFE

Fue un momento histórico tanto para la selección como para el Villarreal. Mientras el Submarino peleaba por mantenerse en su primera temporada en Primera División, España se enfrentaba a San Marino en un duelo clasificatorio, oficial. El conjunto dirigido por Camacho se impuso con un contundente 9-0, en una de las mayores goleadas de la historia del combinado nacional. Aquel día marcaron Fernando Hierro, Raúl, Gaizka Mendieta, Joseba Etxeberria (2), Luis Enrique (3) y Gennari en propia puerta.

Por España jugaron: Cañizares; Míchel Salgado, Marcelino Elena, Hierro, Aranzábal; Etxeberria, Guardiola. Julen Guerrero, Luis Enrique; Raúl y Morientes. También jugaron: Ismae Urzaiz, Gaizka Mendieta y Munitis.

España goleó a San Marino en Vila-real en su debut en el estadio del Villarreal en 1999 en El Madrigal. / EFE

Chile, visitante en 2008

Tras ello, la Roja no repitió hasta el año 2008, cuando el 19 de noviembre venció en un amistoso a Chile (3-0) con Vicente del Bosque en el banquillo.

España, vigente campeona de Europa en la Euro 2008, mostró su fortaleza y se llevó el triunfo por 3-0 con goles de David Villa, Fernando Torres y Santi Cazorla, quien por entonces brillaba con la elástica del Villarreal CF. Fue una noche especial para la afición grogueta.

España goleó a Chile en el Estadio de la Cerámica en 2008. / Efe

Del Bosque alineó a: Casillas; Sergio Ramos, Albiol, Puyol, Capdevila; Marcos Senna, Xabi Alonso, Xavi Hernández; Albert Riera, Cesc Fàbregas y David Villa. También jugaron: Pepe Reina, Arbeloa, Marchena, Santi Cazorla, Fernando Llorente y Fernando Torres.

Santi Cazorla, jugador por aquel entonces del Villarreal, entró en la segunda parte del España-Chile en noviembre del 2008 en el Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

Empate ante Suiza en 2018

Y la última vez en la que España jugó en el Estadio de la Cerámica fue en otro duelo amistoso, con Julen Lopetegui en el banquillo, previo al Mundial Rusia 2018, que se saldó con empate ante Suiza (1-1) el 3 de junio del citado 2018, con gol por la Roja de Álvaro Odriozola.

Lopetegui alineó en dicho compromiso a: De Gea; Odriozola, Azpilicueta, Piqué, Jordi Alba; Koke, Thiago Alcántara, Iniesta; David Silva, Iago Aspas y Diego Costa. También jugaron: Monreal, Nacho Fernández, Lucas Vázquez, Saúl Ñíguez, Rodrigo Moreno y Marco Asensio.