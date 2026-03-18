Informe: Los números de Marcelino amenazan el récord de Pellegrini en LaLiga con el Villarreal

Dejando a un lado los sinsabores y las decepciones de la Champions League y de la Copa del Rey, la temporada 2025/26 del Villarreal CF en LaLiga está siendo, simplemente, sobresaliente. Está al alcance de muy pocos en el fútbol moderno poder mantenerle el pulso medio ejercicio a Barcelona y Real Madrid, como así ha sucedido, y llegar a falta de 10 jornadas para finalizar el campeonato doméstico codo con codo con el Atlético de Madrid, el tercero de los grandes del balompié nacional.

El conjunto que dirige Marcelino García Toral es 4º en la clasificación con 55 puntos en 28 jornadas, a solo dos del Atlético de Madrid, que es 3º con 57.

Marcelino García y Manuel Pellegrini, antes del Real Betis-Villarreal de esta temporada. / Europa Press

En estos momentos, restan 10 jornadas, es decir, 30 puntos, y el Submarino está en proyección de sumar 75 unidades, lo que supondría la segunda mejor puntuación de la historia del conjunto de la Plana Baixa en LaLiga. Es más, si la recta final de campaña fuera de matrícula, los groguets podrían alcanzar incluso superar el récord actual de puntos en Primera División, que son los 77 del ejercicio 2007/08 con Manuel Luis Pellegrini Ripamonti en el banquillo.

Una gesta

Superar dicho guarismo del preparador chileno sería nada menos que una gesta. Para poder igualar los números del Villarreal de la 2007/08 hacen falta 22 unidades. Es decir, los de Marcelino tendrían que ganar siete de los 10 encuentros que restan y empatar otro, es decir, solo podrían permitirse el lujo de sufrir dos derrotas de aquí a final de liga para empatar con Manuel Luis Pellegrini.

Mientras que para superarle, los groguets tendrían que lograr 23 o más puntos de 30, o lo que es lo mismo, siete victorias y mínimo dos empates u ocho triunfos.

Diego Forlán y Manuel Pellegrini, en la previa a vuelta de la semifinal de Champions del Villarreal contra el Arsenal en la 2005/06. / DANIEL HAMBURY / EFE

El calendario que resta

Cabe destacar que a los de la Plana Baixa le resta un calendario, podría decirse, algo más amable que el de otros equipos, ya que no debe enfrentarse ni a Barcelona ni Real Madrid, y recibirá al Atlético de Madrid como local en la última jornada. Antes, esta semana, el viernes (21.00 horas), el Submarino recibirá a la Real Sociedad en la 29ª fecha liguera.

Tras el parón por la fecha FIFA de selecciones de final de marzo, el Submarino visitará seguido al Girona (lunes de Pascua, 21.00 horas) y al Athletic Club de Bilbao (fin de semana del 11 y 12 de abril).

El Celta acudirá al Estadio de la Cerámica en la 32ª jornada (18 y 19 de abril), en la 33ª se visitará al Real Oviedo en jornada intersemanal (21, 22 y 23 de abril), en la 34ª será el derbi en Vila-real ante el Levante (2 y 3 de mayo), en la 35ª se visitará Palma para medirse al Real Mallorca (9 y 10 de mayo), la 36ª tendrá como rival en casa al Sevilla entre semana (12, 13 y 14 de mayo) y la penúltima será acudir a Vallecas el fin de semana del 16 y 17 de mayo para enfrentarse al Rayo.

Marcelino García Toral, actual entrenador del Villarreal. / Agencias

Superarse a sí mismo

Marcelino tiene el reto ante sí, primero, de superarse a sí mismo, ya que la pasada campaña logró 70 puntos, que suponen la segunda mejor marca de puntuación de la historia, y luego intentar alcanzar el resto casi imposible de llegar o superar las 77 unidades del Villarreal de Pellegrini. Una gesta de la que es capaz este Submarino.

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