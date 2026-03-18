Marcelino, reunido junto a otros entrenadores de Primera para mejorar el siempre polémico sistema arbitral: ¿qué temas trataron?

El técnico del Villarreal CF Marcelino García Toral puso voz este martes a los entrenadores en la nueva reunión del Comité de Reforma del Sistema Arbitral, celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en un encuentro marcado por el diálogo, el intercambio de opiniones y la voluntad de seguir mejorando el arbitraje español. La cita reunió a técnicos de Primera y Segunda División, que tuvieron la oportunidad de trasladar sus consideraciones con el objetivo de contribuir a que el colectivo arbitral alcance el mejor nivel posible.

Marcelino, Miguel Ángel Sánchez ‘Míchel’, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, José Ángel ‘Cuco’ Ziganda, José Rojo ‘Pacheta’, Juan Francisco Funes, Alberto González y Borja Jiménez representaron al colectivo de entrenadores en esta jornada de trabajo, planteada como un nuevo ejercicio de apertura y transparencia.

Marcelino, de fondo durante la reunión. / RFEF

Rafael Louzán presidió el foro, en el que también participaron Javier Tebas, presidente de LaLiga; Fran Soto, en representación del CTA; miembros de AFE; varios integrantes del estamento arbitral, como Carlos del Cerro, Valentín Pizarro, Miguel Ángel Ortiz, Gonzalo García e Ylenia Sánchez; además de representantes de clubes del fútbol profesional. El presidente de la RFEF agradeció la implicación de todos los actores del fútbol español en estos coloquios y subrayó el interés común por seguir impulsando la evolución del arbitraje. También puso en valor la reciente firma del primer convenio colectivo arbitral en España, con el que se refuerza la estructura laboral, jurídica y organizativa del colectivo.

Por su parte, Fran Soto expuso las medidas implantadas durante la presente temporada y compartió una batería de propuestas de futuro, entre ellas la aplicación de inteligencia artificial en las designaciones arbitrales. También incidió en la apuesta por la meritocracia, por encima de factores como la edad o la territorialidad, ya eliminada esta temporada en las designaciones. Todo ello, además, con la participación de clubes, jugadores y entrenadores, a quienes se invitó a formar parte de reuniones periódicas con la comisión para analizar distintos escenarios y favorecer un diálogo constante y productivo.

David Fernández Borbalán, responsable técnico, junto a Eduardo Prieto Iglesias y Aitor Gorostegui, responsables del VAR, analizaron la situación actual del videoarbitraje. Durante su intervención, recordaron a entrenadores y clubes que el CTA mantiene una postura aperturista y que el objetivo sigue siendo preservar la esencia del VAR: intervenir solo cuando la jugada analizada así lo requiera. También se profundizó en la unificación de criterios y en el tiempo empleado en cada revisión, asumiendo que existen márgenes de error y reiterando el compromiso de seguir reforzando la credibilidad del sistema.