La Real Sociedad, el malo de la película cuando visita al Villarreal en La Cerámica

No es buen rival la Real Sociedad cuando visita el Estadio de la Cerámica, más bien es el malo de la película. El Villarreal CF recibe este viernes (21.00 horas), en la 29ª jornada de LaLiga, al conjunto donostiarra en el coliseo amarillo, donde los groguets solo han ganado un partido de los últimos siete que han disputado como locales en Primera División con el equipo txuri-urdin en Vila-real, acumulando su peor racha contra el combinado blanquiazul.

La última victoria del Villarreal como local ante el equipo txuri-urdin fue en la temporada 2022-23, cuando el equipo entrenado por Quique Setién ganó gracias a los goles de Dani Parejo, de penalti, y Nico Jackson. Ese triunfo fue el único en los últimos ocho años en los que el equipo amarillo ha perdido cuatro y empatado dos en el resto de partidos.

La Real Sociedad sacó un empate 3-3 ante el Villarreal en La Cerámica con polémica final. / EFE

Duras derrotas

Entre las derrotas, destaca la sufrida hace dos temporadas: derrota 0-3. La Real Sociedad acabó con el Villarreal con tres goles de Mikel Merino, Zubimendi y Take Kubo en la primera parte para acabar con el efecto Marcelino.

El entrenador asturiano sufrió su primera derrota en su nueva etapa en el club amarillo y también la primera como entrenador en la Liga ante el equipo donostiarra.

Dura derrota por 0-3 en La Cerámica del Villarreal ante la Real Sociedad en el ejercicio 2023/24. / EFE

El último precedente

La visita más reciente del conjunto vasco a Vila-real fue en la jornada 32 de la pasada Liga, el 20 de abril de 2025, a la que el Villarreal de Marcelino llegaba quinto con 54 puntos mientras que la Real Sociedad de Imanol Alguacil llegaba novena con 41 puntos.

En ese partido, los regalos defensivos de los locales y las decisiones del VAR, que invalidaron tres goles en el segundo tiempo al Villarreal, impidieron al equipo amarillo lograr la victoria ante una Real Sociedad que tras el punto obtenido se mantuvo en la lucha por entrar en la Liga Conferencia.

El equipo de Marcelino fue muy superior a su rival, pero su debilidad defensiva, aprovechada por Mikel Oyarzabal, autor de los dos goles, uno de ellos de penalti, y la falta de contundencia en ataque le impidió lograr el triunfo.

Dura derrota por 0-3 en La Cerámica del Villarreal ante la Real Sociedad en el ejercicio 2023/24. / EFE

Después de adelantarse en el minuto siete con un gol de Yeremy Pino que fue remontado por Oyarzabal, Ayoze Pérez puso el gol del empate en el minuto 60.

Por parte del Villarreal jugaron Luiz Júnior; Kiko Femenía, Foyth, Costa, Cardona (Pedraza); Yeremy Pino (Eyong), Parejo (Gueye), Comesaña, Denis Suárez (Pépé); Ayoze y Barry.

Por parte de la Real Sociedad jugaron Remiro; Traoré (Aramburu), Jon Martín, Aritz, Aihen (Javi López); Turrientes (Olasagasti), Sucic (Pacheco), Pablo Marín; Kubo (Brais Méndez), Sergio Gómez y Oyarzabal.

El balance total en casa ante la Real

El balance de los 22 partidos ligueros disputados entre ambos equipos en el estadio de La Cerámica es de ocho victorias para el Villarreal, siete empates y siete victorias para la Real Sociedad.