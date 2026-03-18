La rueda de prensa de Marcelino antes del Villarreal-Real Sociedad, en dos minutos: Ayoze, Gerard, la Copa de África...

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este miércoles que la llegada de Pellegrino Matarazzo ha tenido un impacto rápido y positivo en la Real Sociedad, a la que su equipo recibe este viernes, 20 de marzo del 2026, a las 21.00 horas, en el Estadio de la Cerámica, y señaló que es un rival que complica mucho los partidos. Además, también ha hablado de la situación de Ayoze Pérez, la disponibilidad de Gerard Moreno, la polémica con la decisión de otorgar la Copa de África a la Marruecos de Ilias Akhomach en detrimento de la Senegal de Pape Gueye...

En clave amarilla

Marcelino García Toral dejó dos mensajes principales en la previa del Villarreal-Real Sociedad: Ayoze Pérez no estará disponible y Gerard Moreno puede ser titular. El técnico amarillo resumió así el estado de su plantilla antes de un duelo clave en la pelea por la zona alta.

Sobre el delantero canario, fue claro: “Ayoze sigue siendo baja”. Además, precisó que “no tenía un golpe, tenía una lesión muscular”, por lo que su regreso dependerá de la evolución médica.

La buena noticia para el Villarreal es Gerard Moreno. Marcelino aseguró que “Gerard está en disposición de jugar de titular” y recordó que ya lo contemplaban la semana pasada. En ese sentido, insistió en que “puede salir de inicio”.

Marcelino alerta del momento de la Real Sociedad

Más allá del parte médico, el entrenador del Villarreal dedicó buena parte de su comparecencia a analizar a la Real Sociedad, a la que definió como uno de los equipos más en forma del momento. “Es el tercer equipo mejor de toda la segunda vuelta del año 2026”, afirmó.

Marcelino destacó el efecto inmediato del nuevo técnico rival y explicó que la Real “te incomoda muchísimo” por su presión y sus marcajes en campo contrario. También elogió varios nombres propios del conjunto txuri-urdin, con una mención especial a Gonçalo Guedes, Oyarzabal, Barrenechea y Carlos Soler.

Sobre el atacante portugués, no escondió su admiración: “Me parece un jugador extraordinario”. Y añadió: “No tiene necesidad de participar muchas veces para demostrar que es un extraordinario futbolista”.

Un partido importante para volver al tercer puesto

Marcelino asumió la dificultad del encuentro, pero también puso en valor lo que hay en juego. “Sabemos que, si ganamos, nos volvemos a poner terceros”, señaló, en referencia a una jornada que puede resultar importante en la pelea por la Champions.

El técnico considera que el Villarreal deberá rozar su mejor versión para sacar adelante el choque. “Tenemos que adquirir nuestro mejor nivel”, advirtió, convencido de que la Real exigirá máxima precisión tanto con balón como en las vigilancias defensivas ante sus transiciones.

Sin cuentas, pero con ambición

En clave clasificatoria, Marcelino evitó hacer números, aunque dejó clara la ambición del vestuario en este tramo final. “Si quedan 30 puntos por disputar, el pensamiento ideal es intentar sumar los 30”, afirmó.

También defendió el mérito del Villarreal durante la temporada y pidió centrar toda la energía en el partido inmediato, sin mirar más allá. Su receta sigue siendo la misma: competir, ganar en casa y mantener la fortaleza como local para sostener la candidatura europea.

Autocrítica y confianza en toda la plantilla

El entrenador reconoció que el equipo ha mostrado cierta irregularidad en los últimos encuentros. “Somos un equipo más discontinuo, tenemos irregularidades durante el partido”, admitió. Aun así, reivindicó el trabajo colectivo y abrió la puerta a cambios en el once.

De hecho, dejó claro que no hay titulares intocables y que el rendimiento de los suplentes refuerza la competencia interna. “El once inicial está abierto para todos”, sentenció.

Pape Gueye, el héroe de la Copa de África con Senegal, recibido con honores en el Villarreal. / Villarreal CF

La polémica del momento

Marcelino García Toral criticó también la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar por perdida a Senegal la final de la última Copa de África y conceder el título a Marruecos, una medida que dejaría sin el campeonato a Pape Gueye, jugador del Villarreal y autor del 0-1 decisivo en la prórroga.

La CAF justificó la resolución al aplicar el artículo 84 del reglamento, que castiga al equipo que abandona el campo antes del final sin permiso arbitral.

Sin embargo, el técnico del Villarreal recordó que el partido se reanudó con normalidad tras el paso de Senegal por vestuarios y defendió que el resultado logrado sobre el césped debe prevalecer. Marcelino admitió que aún no había podido hablar con Pape, pero confió en que la situación se rectifique: “Será la primera vez que ganas algo en el campo y te lo quiten", ha subrayado. "No me parece normal”, ha añadido.