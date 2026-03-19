¡Descubre la camiseta 'retro' con la que el Villarreal jugará en San Mamés!

Se desvela uno de los secretos mejor guardados, en la noche de este 19 de marzo del 2026, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. El Villarreal CF lanza la camiseta con la que jugará en la llamada Jornada Retro, impulsada por LaLiga EA Sports y dada a conocer en dicho certamen.

La prenda que está inspirada en las camisetas que vistió el Submarino en la década de los 90 y principios de los 2000, ya está a la venta en la tienda online (pincha aquí para verla) y, a partir de este viernes, 20 de marzo del 2026, estará también a la venta en las tiendas oficiales de la entidad.

¿Cuándo y dónde?

Para el duelo contra el Athletic Club en San Mamés, correspondiente a la jornada 31ª y programado para el fin de semana del 10 al 13 de abril, el Submarino lucirá, de forma excepcional, esta singular prenda, acompañada de un pantalón y medias conmemorativas, con la misma estética retro (¡recuperando el color azul!).

Otra imagen de la equipación retro del Villarreal. / VILLARREAL CF

Orígenes

Esta camiseta retro revive los tiempos de eclosión de aquel Villarreal que empezó a dar sus primeros pasos en la élite. Ese Submarino que encandiló al mundo con su juego de ataque, después de consolidarse en la máxima categoría del fútbol español y empezar a escribir su historia en Europa.

Características

La camiseta retro cuenta con el logotipo histórico de Joma y escudo del Villarreal CF, ambos bordados. Combina una estética clásica con tecnología actual aplicada al textil deportivo. Incorpora un elegante cuello tipo polo en rib y puños en canalé para optimizar el ajuste y la comodidad. Además, se ha incorporado un ribete a contraste en el corte para sumar estilo. Y con el color del patrocinador principal, Pamesa Cerámica, en color rojo.

Su diseño deportivo se adapta a cada movimiento y permite realizarlo con total libertad. Está confeccionada en tejido técnico que combina ligereza y resistencia. También asegura la transpirabilidad y el confort. Su acabado satinado potencia color y refuerza la estética retro de la prenda.

Los modelos

El Villarreal quiso filmar esta especial sesión con tres de sus míticos jugadores, Gerard Moreno, Víctor Fernández (Chingu) y Gica Craioveanu, con material analógico para rendir homenaje a los recuerdos de aquella época.

Mucho más allá de las equipaciones

La Jornada Retro se extenderá más allá de las equipaciones y del propio desarrollo de los partidos, configurándose como una iniciativa transversal que implicará a clubs, talentos, leyendas, patrocinadores y distintos actores del ecosistema LaLiga, según explica la patronal. Entre ellos, la colección Legends, The Home of Football, un espacio único que ya recoge la historia del fútbol mundial y que será protagonista principal de este proyecto durante los próximos meses.

La experiencia audiovisual incorporará grafismos adaptados al estilo retro, con una identidad visual específica que trasladará esta narrativa al entorno televisivo y digital, mientras que distintas activaciones físicas y digitales amplificarán el alcance de la jornada, antes y después de la misma.

Una puesta en escena global que refuerza la coherencia de la acción y convierte la Jornada Retro en una celebración compartida del pasado y el presente del fútbol.

Esta iniciativa se integra dentro de la campaña 42 legados, 42 formas de ganar, que pone en valor cómo la pasión por un club se transmite, se hereda y se transforma con el paso del tiempo. A través de esta jornada temática, LaLiga refuerza su compromiso por preservar la identidad de sus clubs y por seguir construyendo experiencias que celebran el pasado sin dejar de mirar al futuro.

Las excepciones

Las únicas excepciones de la campaña, que también se aplica a LaLiga Hypermotion, son Barcelona, Rayo Vallecano y Getafe: sí están dentro de la iniciativa, pero no lucirán camiseta retro por problemas técnicos.

El Real Madrid sí se ha desmarcado del todo.