Directo Villarreal-Real Sociedad: abriendo la 29ª jornada en La Cerámica

Villarreal CF y Real Sociedad abren este viernes, 20 de marzo del 2026, a las 21.00 horas, un duelo con sabor europeo. El conjunto amarillo, cuarto y con una renta de 11 puntos sobre el Real Betis, quiere afianzarse en puestos de Liga de Campeones y, de paso, volver a mirar de cerca la tercera plaza. La Real, por su parte, llega con el objetivo de alcanzar la sexta posición y asegurar su regreso a competición continental.

El equipo de Marcelino García afronta la cita sin la presión de verse fuera del top-4, pero con la ambición de sumar un triunfo que le permita apretar al Atlético de Madrid, tercero con 57 puntos, dos más que los amarillos.

Además, el Villarreal se apoya en sus números en el Estadio de la Cerámica, donde ha firmado 11 victorias en 14 encuentros, con un empate y dos derrotas como único lunar.

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En el capítulo de bajas, Ayoze Pérez, Logan Costa y Juan Foyth continúan al margen por lesión, con especial peso la ausencia del atacante canario, que seguirá una semana más fuera. La nota positiva la pone Willy Kambwala, que ya entró en la convocatoria frente al Alavés y podría disponer de sus primeros minutos del curso tras la grave lesión sufrida en verano.

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