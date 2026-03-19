El gol de Gueye ya no vale y Marruecos hereda la Copa de África: sacudida en el Villarreal tras la polémica decisión

El fútbol no deja de sorprender, sobre todo cuando se mezclan los intereses económicos, políticos, estratégicos... Lo último, el movimiento sísmico provocado por Confederación Africana de Fútbol (CAF), al conceder a Marruecos el título de la Copa de África con un 3-0 administrativo, dos meses después de la final que Senegal había ganado sobre el césped. El organismo africano castiga así la salida momentánea del terreno de juego del conjunto conocido como los Leones de Teranga durante aquel partido, disputado en Rabat, anulando de facto el resultado que se había producido en el campo.

La resolución afecta de lleno al Villarreal, ya que Pape Gueye, autor de un golazo en la prórroga y héroe de Senegal en aquella final, se queda ahora sin el título continental junto al resto de sus compañeros. En cambio, Ilias Akhomach, futbolista propiedad del Submarino y actualmente cedido en el Rayo Vallecano, pasa a figurar como campeón de África con la selección de los Leones del Atlas.