El gol de Gueye ya no vale y Marruecos hereda la Copa de África: sacudida en el Villarreal tras la polémica decisión
La Senegal de Pape pierde el título en detrimento de la selección de Ilias Akhomach mientras Marcelino opina: «Sería la primera vez que ganas algo en el campo y te lo quitan así»
El fútbol no deja de sorprender, sobre todo cuando se mezclan los intereses económicos, políticos, estratégicos... Lo último, el movimiento sísmico provocado por Confederación Africana de Fútbol (CAF), al conceder a Marruecos el título de la Copa de África con un 3-0 administrativo, dos meses después de la final que Senegal había ganado sobre el césped. El organismo africano castiga así la salida momentánea del terreno de juego del conjunto conocido como los Leones de Teranga durante aquel partido, disputado en Rabat, anulando de facto el resultado que se había producido en el campo.
La resolución afecta de lleno al Villarreal, ya que Pape Gueye, autor de un golazo en la prórroga y héroe de Senegal en aquella final, se queda ahora sin el título continental junto al resto de sus compañeros. En cambio, Ilias Akhomach, futbolista propiedad del Submarino y actualmente cedido en el Rayo Vallecano, pasa a figurar como campeón de África con la selección de los Leones del Atlas.
- ¿Cuál es la razón jurídica?. La CAF argumenta el cuestionable porqué da por perdida la final a Senegal. «El Comité de Apelaciones ha decidido declarar que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final, siendo ratificado el resultado con un marcador de 3-0 a favor» de Marruecos, según se recoge el comunicado del organismo, que aplica el artículo 84 del reglamento de la competición.
- ¿Qué sucedió en la final?. Disputada el 18 de enero, estuvo marcada por la polémica de principio a fin. La acción más comentada llegó en los últimos instantes, cuando Senegal, con Sadio Mané al frente, abandonó el terreno de juego en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos que consideró injusto. Antes, el árbitro congoleño había anulado el 0-1 por una presunta falta sobre Achraf Hakimi. Tras varios minutos de tensión, Senegal regresó. Brahim Díaz erró el lanzamiento, un Panenka que detuvo Édouard Mendy. Y en la prórroga, Gueye dio el título a los Leones de Teranga con un golazo que silenció Rabat.
- ¿Cuál es la postura de Gueye?. El futbolista del Submarino no se ha pronunciado, ni públicamente ni tampoco en las redes sociales. Eso sí, su publicación en Instagram, donde aludía en su momento al título, aparece repleta de mensajes de apoyo, pero también de burla de aficionados marroquís. Eso sí, en su día, en varias entrevistas concedidas en los días posteriores a la final, explicó de esa retirada momentánea: «Nosotros pensábamos que no había sido justo [el penalti] y todos nos fuimos al vestuario». «Lo dimos todo, no hicimos trampas», explicó el autor de l único gol... que ahora se convierte en fantasma.
- La opinión de Marcelino. El asturiano reconocía que todavía no había hablado al respecto con Gueye.
- «Supongo que todo volverá a su cauce, porque sería la primera vez que ganas algo en el campo y te lo quitan así», observó. «En su momento se estableció seguir el partido, luego hubo un equipo que ganó y a mí me parece que Senegal es el campeón de la Copa de África», ahondó Marcelino. «Esto de que en los despachos vengan y te quiten un título para dárselo a otro, ¿hay alguna situación como esta?», señaló. «A mí se me escapa un poco de lo que es este deporte y lo que es la lógica», cuestionó también el entrenador del Villarreal.
- La incredulidad de Mikautadze. Entre las numerosas muestras de sorpresa de futbolistas, destaca la de un compañero de Gueye en el Submarino. A través de las redes sociales, el delantero georgiano se pregunta: «¿Qué es esta locura?». Senegal, por su parte, se aferra ahora al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) como última vía para revertir una resolución que considera desproporcionada. La federación senegalesa (FSF) FSF ha reiterado su «firme compromiso con la integridad y la justicia deportiva» y promete mantener informada a la opinión pública.
- Compañero de viaje de España en el Mundial 2030. El daño reputación al fútbol, personificado en Marruecos, puede salpicar también a la organización de la cita planetaria de dentro de cuatro años, a la vez que demuestra el peso del país norteafricano, en plena disputa por el reparto definitivo de sedes con una Marruecos acusada de favoritismo y la deseada elección del escenario de la final. Así, añadiría tensión política a un proyecto sensible, con Portugal convertido en tercero en discordia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos franquicias abren sus puertas en un parque comercial de Castellón
- Un nuevo comercio abrirá sus puertas en Castelló al lado de las tascas
- Cara polla frígida ama de casa aburrida' o 'trol': El Supremo sanciona a una jueza de Nules por humillar e insultar a funcionarios
- Un pueblo de Castellón participará este verano en el Grand Prix 2026
- Más de 30 euros de diferencia por llenar el depósito: el listado de gasolineras más baratas de Castellón
- Un acertante de Castellón, a un número del mayor premio de la historia de la Primitiva
- El pueblo de Castellón que el influencer Daniel Illescas elige para descansar: 'Mi parte más aventurera ha nacido allí
- La quiebra de una empresa genera una subasta histórica: 65 lotes valorados en 31 millones de euros