¿Recuerdas el escándalo de Guadalupe en el último Villarreal-Real Sociedad que privó al Submarino de la cuarta plaza?

Sí, imposible no acordarse. El Villarreal-Real Sociedad del 20 de abril de 2025, hace menos de un año, dejó una herida profunda en La Cerámica y una sensación de injusticia en todos los presentes. No fue solo un empate doloroso, sino una de esas tardes que el aficionado amarillo guarda en la memoria por todo lo que se escapó entre la polémica y la frustración, especialmente tras verse con los tres puntos en un partidazo.

El Submarino igualó 2-2 en un partido marcado por las decisiones arbitrales, con varias acciones anuladas que fueron encendiendo poco a poco al estadio. La jugada final, con la juez de líne de Guadalupe Porras como protagonista en la acción previa al tanto invalidado, terminó de desatar la indignación de un Villarreal que sintió que se le iban dos puntos decisivos cuando más los necesitaba.

Antes, Yeremy Pino adelantó a los groguets en el minuto 7, pero Oyarzabal igualó de penalti en el 19. En la segunda parte, un error de Luiz Junior lo aprovechó Oyarzabal para marcr el segundo. Ayoze igualó en el 60 y, Etta Eyong, en el 96, desató la euforia, pero el gol fue anulado incomprensiblemente por un supuesto agarrón de Nicolas Pepe a Javi López en el inicio de la acción. Cuadra Fernández dejó seguir y posteriormente pitó falta... sin poder revisar el monitor del VAR, ante la pitada de los presentes.

Además, no fueron dos puntos cualquiera, ya que el Villarreal acabó la Liga con 70 puntos igualado con el Athletic, pero con el golaveraje perdido, por lo que esos dos puntos hubieran situado al Submarino en la cuarta posición que daba acceso a la Supercopa de España, en Arabia.

Moleiro, en el partido de San Sebastián. / Javier Etxezarreta

¿Qué pasó en Anoeta esta temporada?

En Anoeta, Moleiro fue el héroe del Submarino marcando el gol de la victoria en la última jugada con un trallazo desde fuera del área. El tinerfeño fue el gran protagonista con un doblete, mientras que Ayoze fue el autor del 0-1. Con 0-2, Soler y Barrenetxea pusieron las tablas, todavía con Sergio Francisco en el banquillo donostiarra. Este viernes, nueva entrega entre dos equipos que juegan muy bien al fútbol.