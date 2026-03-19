La solidaria iniciativa del Villarreal: Un euro por cada kilómetro en los 10 partidos restantes... ¿cuántos serán?

¿Cuántos kilómetros harán los jugadores del Villarreal CF de aquí a final de temporada? Una pregunta de difícil respuesta, aunque el número definitivo sí tendrá una traducción concreta: serán los euros que el Villarreal donará a la asociación Conquistando Escalones, presidida por el vila-realense Abrahán Guirao. Se trata de una nueva muestra solidaria del club junto a la iniciativa Kilómetros por la Cura, un reto que convierte la actividad deportiva en investigación científica.

Cada paso, cada brazada o cada pedaleo se transforma en minutos de investigación. Con ellos, se avanza en la búsqueda de tratamientos para la Distrofia Muscular LGMDD2 y también para el VIH, una doble línea de trabajo que convierte a esta causa en un proyecto científico y humano de enorme valor.

El Villarreal, junto a la asociación Conquistando Escalones. / Villarreal CF

Así es la asociación Conquistando Escalones

La Asociación Conquistando Escalones, integrada por personas afectadas por la Distrofia Muscular LGMDD2, trabaja desde hace años con un objetivo doble: encontrar una cura para esta enfermedad rara y, al mismo tiempo, ayudar a desarrollar nuevos tratamientos contra el VIH. Esta vía de investigación es posible porque la mutación genética que provoca esta patología muscular también inmuniza frente al citado virus, una singularidad que ha abierto un campo de estudio con gran potencial.

En la actualidad, varios grupos de investigación de diferentes partes del mundo trabajan en esta doble vertiente, en buena medida gracias al impulso y la financiación de la propia asociación. En 2025, además, Conquistando Escalones cumple diez años, una efeméride que quiere convertir en un punto de inflexión para seguir avanzando en la investigación y acercar nuevas oportunidades a los pacientes.

Con motivo de este décimo aniversario, la asociación ha puesto en marcha una campaña especial con un doble objetivo. Por un lado, seguir sufragando las investigaciones médicas que ya están en marcha. Por otro, disponer de un remanente económico con el que afrontar en el futuro el coste de ensayar en pacientes los fármacos que ya han demostrado eficacia en laboratorio frente a la enfermedad. Para los afectados, ese paso puede resultar decisivo. El reto marcado por la entidad es alcanzar los 100.000 euros.

Una de las herramientas para dar visibilidad a esta necesidad es precisamente la plataforma Kilómetros por la Cura, en la que cualquier usuario puede crear de forma sencilla un perfil y donar, a través del deporte, los kilómetros que realice. Además, también se pueden hacer aportaciones económicas directas destinadas íntegramente a la campaña del 10º aniversario.

Los aficionados que deseen colaborar con la causa pueden crear su perfil individual y sumarse al equipo del Villarreal CF en la web de Kilómetros por la Cura. Allí podrán acumular sus kilómetros practicando cualquier deporte e incluso realizar donativos. Para participar, basta con crear un perfil de usuario, vincularlo con la cuenta de Strava y dejar que la actividad quede registrada de forma automática. A partir de ahí, cada persona podrá unirse al equipo del Villarreal o colaborar por su cuenta.

Ese esfuerzo individual se multiplica gracias al apoyo del entorno. Las personas que respaldan cada reto pueden donar en el perfil del participante y ayudar así a convertir una meta deportiva en minutos reales de investigación para los equipos científicos que trabajan en busca de nuevos tratamientos.

De la mano del Villarreal CF, Conquistando Escalones pretende reforzar la visibilidad de esta campaña, sensibilizar a la sociedad y atraer nuevas donaciones que permitan seguir abriendo camino. Diez años después de su nacimiento, la asociación mantiene intacto su compromiso con la ciencia, con los pacientes y con la esperanza de encontrar respuestas para una enfermedad rara y, al mismo tiempo, para una de las grandes batallas médicas de nuestro tiempo.