El regreso de cinco exjugadores del Villarreal al Estadio de la Cerámica... con la selección española

El seleccionador Luis de la Fuente ha decidido convocar a Joan Garcia (FC Barcelona) para la última lista de convocado de la selección previa al Mundial. El seleccionador ha decidido tirar por la calle de en medio convocando cuatro porteros por primera vez, manteniendo la confianza en sus clásicos Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal) y Álex Remiro (Real Sociedad), pero también incorporando al guardameta catalán. No hay ninguno del Villarreal CF.

La lista de 27 convocados para los amistosos contra Serbia (27 de marzo) y Egipto (31 de marzo) contiene varias novedades más. Entran por primera vez el central Cristhian Mosquera (Valencia) y los extremos Ander Barrenetxea (Real Sociedad) y Víctor Muñoz (Osasuna). También regresa el interior Carlos Soler (Real Sociedad), que lleva años sin ser citado por la selección.

Los 27 convocados Porteros : Simón, Raya, Remiro y Joan Garcia.

: Simón, Raya, Remiro y Joan Garcia. Defensas : Porro, Llorente, Cubarsí, Laporte, Huijsen, Mosquera, Cucurella y Grimaldo.

: Porro, Llorente, Cubarsí, Laporte, Huijsen, Mosquera, Cucurella y Grimaldo. Centrocampistas : Rodri, Zubimendi, Soler, Pedri, Fermín, Dani Olmo y Fornals.

: Rodri, Zubimendi, Soler, Pedri, Fermín, Dani Olmo y Fornals. Delanteros: Lamine, Yeremy Pino, Baena, Barrenetxea, Víctor Muñoz, Oyarzabal, Ferran y Borja Iglesias.

Dani Carvajal (Real Madrid), un futbolista clave para el seleccionador, sigue fuera ante los escasos minutos que ha tenido con tras sus dos graves lesiones. También se vuelve a quedar fuera el capitán Álvaro Morata (Como), que no juega un partido como titular con su club desde noviembre y que parece ya casi sin opciones de estar en la cita mundialista. Tampoco figuran habituales como Dani Vivian (Athletic), Aleix García (Leverkusen) y Robin Le Normand (Atlético).

Estos 27 jugadores se concentrarán el lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para los dos amistosos de esta ventana. Serbia en La Cerámica (viernes 27) y Egipto en el RCDE Stadium (martes 31) serán los rivales de España, después de que la guerra en Irán haya obligado a cancelar la minigira por Catar que incluía la disputa de la cancelada Finalissima contra Argentina.

Bajas importantes por lesión

Esta convocatoria estaba condicionada por las bajas por lesión de tres jugadores fundamentales para Luis de la Fuente: los centrocampistas Fabián Ruiz (PSG) y Mikel Merino (Arsenal) y el delantero Nico Williams (Athletic). Tampoco está apto todavía Pablo Barrios (Atlético), que se hizo un hueco en los últimos parones como premio a su gran año, ni por supuesto Samu Aghehowa (Oporto), fuera de las quinielas desde que hace mes y medio se rompió el cruzado. Marc Pubill (Atlético), que arrastra molestias, no entra finalmente en la que hubiese sido su primera convocatoria.

La siguiente convocatoria que ofrezca De la Fuente será ya la del Mundial. Es más que posible que, como hizo en la Eurocopa 2024, convoque de inicio más de los 26 futbolistas reglamentarios para posteriormente hacer descartes, especialmente si hubiera varios convocados que tuvieran que jugar la final de la Champions, el 31 de mayo. Irak (4 de junio, Riazor) y Perú (8 de junio, Puebla, México) serán a priori los últimos rivales previos a la cita de EEUU, México y Canadá.

Los examarillos

No hay ningún jugador del actual Villarreal en sus filas, pese al buen momento de Alberto Moleiro, Santi Comesaña...

Con todo, sí que hay cinco examarillos: Borja Iglesias (Celta) no llegó a debutar con el primer equipo, pero sí el castellonense Pablo Fornals (Betis), Yeremy Pino (Crystal Palace), Rodrigo Hernández (Manchester City) y Álex Baena (Atlético de Madrid).