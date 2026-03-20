¿Qué te parece la equipación retro del Villarreal? ¡Entra y vota!
Innovadora indumentaria para el encuentro que el Submarino disputará, en la semana del 10 al 13 de abril, contra el Athletic Club en San Mamés
El Villarreal CF lucirá, en la Jornada Retro de LaLiga EA Sports, prevista para el fin de semana del 10 al 13 de abril del 2026, una camiseta que mira a sus años de crecimiento en la élite. El club ha tomado como referencia las equipaciones que vistió en los 90 y a comienzos de los 2000, una etapa que marcó su asentamiento en Primera y el inicio de su proyección continental.
Será en el partido ante el Athletic Club, correspondiente a la jornada 31, cuando el conjunto amarillo recupere esa estética vinculada a una época que la entidad asocia con la irrupción de un equipo que destacó por su fútbol ofensivo y empezó a hacerse un nombre también en Europa, según señaló en un comunicado.
La nueva prenda, ya disponible en las tiendas oficiales, conserva el amarillo como tono dominante e incorpora cuello estilo polo y detalles azules en las mangas. También recupera el antiguo logotipo de Joma, el escudo bordado del club y el patrocinio de Pamesa Cerámica en rojo.
Para darla a conocer, el Villarreal reunió en una sesión fotográfica a Gerard Moreno con dos exdelanteros emblemáticos de su historia, Víctor Fernández Chingu y Gica Craioveanu.
El trasfondo
Se trata de una iniciativa que pretende poner en valor cómo la identidad de los clubs se transmite, se hereda y se transforma con el paso del tiempo.
Las camisetas, reinterpretadas con materiales actuales, actúan como un puente entre los orígenes de cada entidad.
En Primera División, los grandes clubs han apostado por un retorno directo a sus raíces fundacionales.
La propuesta de LaLiga no será solo un ejercicio estético, sino una campaña que busca convertir el legado en experiencia tangible, conectar generaciones a través de la memoria visual del fútbol y situar a los clubs en el centro de una conversación que trasciende lo deportivo para entrar de lleno en la cultura y la moda. La acción está integrada dentro de la campaña 42 legados, 42 formas de ganar, a través de la que se han realizado todo tipo de activaciones.
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