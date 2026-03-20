La previa | El Villarreal B quiere tomar impulso en Antequera

Puede salir cara o puede salir cruz cuando juega este imprevisible Villarreal B. El equipo de David Albelda debería ganar en su compromiso frente al Antequera en el complicado campo El Maulí (18.30 horas) porque no es aconsejable perder comba con las plazas de arriba en el tramo más importante de la temporada. El partido lo arbitrará el colegiado cartagenero Juan Francisco Roca Robles.

Tras caer el Teruel se perdió plaza de play-off y tras no pasar el empate (1-1) contra el Juventud Torremolinos la escuadra vila-realense necesita sumar de tres en tres frente a un rival que ha reaccionado en los últimos meses y en estos momentos es rival directo de los de la Plana por alcanzar plazas de fase de ascenso.

Los ausentes

Para este partido el equipo de Albelda tiene unas cuantas bajas. Por lesión están fuera de la convocatoria Facundo Viveros y Sebas Salazar, mientras que por sanción se quedarán fuera César Bonafé y Cheikh Thiam. El Antequera tiene las bajas seguras de los sancionados Rafa Diz y Javi Antón.

Será la segunda visita que realice el Villarreal B a El Maulí de Antequera. Allí, la pasada temporada perdió (2-0) con dos goles anotados por Siddiki y Marcelo dos Santos. Además, las dos veces que se jugó en el Mini Estadi el partido finalizó con sendos empates (1-1).

Posible once del Villarreal B

Rubén Gómez; Dani Budesca, Lautaro, Jean Ives, Eneko Ortiz; Alassane Diatta, Carlos Macías; Nízar, Albert García, Gaitán; y Ayman.