La previa del Villarreal-Real Sociedad: El Submarino y La Cerámica, a frenar al ‘equipo del momento’

El Villarreal CF, convertido en un excelente corredor de fondo, atisba su línea de meta particular con un extraordinario margen. Empezando a descontar las 10 jornadas finales, su ventaja es más que considerable (11 puntos al Betis, es decir, al quinto). Aunque, de facto, con el fútbol español también tocando la plaza extra para la Champions, su colchón es de 14 puntos. Esta noche (21.00 horas) recibe a la Real Sociedad, beneficiado también por ese equipo suplementario que iría (irá) a Europa, en su caso por dos caminos, si alza la Copa del Rey, el 18 de abril, en La Cartuja.

Todo lo que sea asegurar la Champions, repetir presencia dos temporadas seguidas por vez primera en la historia del Submarino, será ganar tiempo para cimentar el siguiente proyecto, cuya piedra angular pasa por decidir qué sucederá en el banquillo. Pero, para ello, partido a partido, punto a punto, victoria a victoria.

Con Gerard en el once

Deportivamente hablando, el partido viene marcado por la vuelta de Gerard Moreno a la titularidad... salvo que Marcelino García haga una jugada de trilero. Si el 7 está, siempre es un plus. En cambio, a Ayoze Pérez le toca ahora esa cara amarga de los problemas musculares. Ya con Willy Kambwala fuera de la enfermería, los otros descartados con Pau Cabanes, Logan Costa y Juan Foyth.

¿Con qué equipo?

Por ello, el barcelonés formará pareja con Georges Mikautadze. Gerard sentaría a Tajon Buchanan, en el supuesto de que Nicolas Pepe se reubique como extremo.

La limitación de un encuentro a la semana ha limitado los movimientos en las alineaciones, con pocas demarcaciones sin un titular fijo. Una de ellas es el central zurdo, el acompañante de Pau Navarro (nominado a mejor sub-23 de la competición en marzo), así como el carrilero izquierdo.

Por delante, otro regreso cantado es el de Alberto Moleiro, en una medular con Santi Comesaña (aspira a ser también el futbolista del mes) y un Pape Gueye recién destronado como campeón de la Copa de África, a raíz de la insólita decisión de la confederación africana de despojar del título a Senegal para otorgárselo a Marruecos.

La Real, con la flecha hacia arriba, es el tercer mejor equipo del año con 21 puntos (solamente por detrás de Real Madrid y Barcelona, ambos con 27), gracias al impulso desde el banquillo de Pellegrino Matarazzo, que les ha llevado a pelear por un título.

El Submarino y La Cerámica, que ha celebrado 11 victorias en las 14 comparecencias ligueras, quieren frenar al equipo del momento, que solo ha perdido en el Santiago Bernabéu y el Riyadh Air Metropolitano. Curiosamente, para la Real, será el ultimo desplazamiento antes de la batalla de La Cartuja, ya que luego disputa dos encuentros consecutivos en Anoeta.

Sin Kubo, Yangel...

La Real llega con los lesionados Takefusa Kubo, Yangel Herrera, Iñaki Rupérez ni Álvaro Odriozola, además del sancionado Beñat Turrientes. Jon Gorrotxategi apunta a ser el pivote titular junto a Carlos Soler y la duda en el enganche está entre Brais Méndez y Luka Sucic.

Como nota positiva, Aihen Muñoz está de vuelta tras superar unas molestias en la cadera: ha entrado en la lista de convocados de 23 futbolistas, en la que también figura el potrillo Ibai Aguirre.

La historia lo confirma

Un Villarreal-Real Sociedad siempre es sinónimo de dificultad. En la última década, los groguets solo han ganado dos de sus 10 partidos en casa ante los txuri-urdin, con un balance de cuatro empates y otras tantas derrotas. Las únicas victorias anfitrionas, en este tramo, fueron el 4-2 de la 2017/2018 y el 2-0 de la 2022/2023.

Ah, y con el recuerdo del 2-2 del último precedente, con el increíble gol anulado a Etta Eyong en el último suspiro, dos puntos que luego los amarillos echaron de menos para haber desbancado al Athletic Club de la cuarta plaza.