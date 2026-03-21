El Villarreal B vuelve a asaltar la zona ‘play-off’ tras derrotar al Antequera en El Maulí (0-1)

El Villarreal B salió de El Maulí ocupando plaza de play-off de ascenso a Segunda División, porque ganó con oficio y tras una completa segunda parte, en su visita al Antequera; y porque el Teruel de Vicente Parras pinchó en Pinilla frente al Alcorcón (1-2). Combinación perfecta para un filial amarillo que no respiró tranquilo hasta que el colegiado cartagenero Juan Francisco Roca Robles decretó la conclusión del partido. El encuentro se decidió en el minuto 61 con el cabezazo de oro de Ismael Sierra, tras un saque de esquina botado por Iván Rodríguez.

Soso como la primera rebanada de pan bimbo resultó la primera parte entre antequeranos y vila-realenses. Lucha, pelea, idas y venidas..., pero poco más. Como mucho un par de ocasiones por bando. Cuarenta y cinco minutos que acabaron con un empate (0-0) tan grande como la Sagrada Familia. Y eso que frente a frente estaban dos equipos, vista como anda la categoría, que son claros aspirantes (aún) para asaltar las plazas de play-off de ascenso a Segunda División.

Partido muy reñido e igualado en El Maulí, que se resolvió con el gol de Ismael Sierra. / Antequera CF

David Albelda, técnico del Villarreal B, auguraba un partido igualado y abierto entre estos los equipos. La verdad es que atinó a medias. Un primer tiempo tremendamente igualado y lo de abierto, pues se podría aceptar, aunque nadie mereció más que el otro por los que hicieron las dos escuadras. Como si el miedo guardara la viña. Como un guiso a fuego lento.

Por apuntar en la libreta, se apuntó en el minuto 10 un trallazo seco del canalizador del juego local, Luismi Gutiérrez, que atajó bien el portero alcireño Rubén Gómez. Y 10 más tarde, en el área local, hubo un potente chut del ilicitano Carlos Maciá, desde fuera del área, que con decoro el exportero groguet Dani Alcover logró atajar. Con ese pobre 0-0 se llegó al descanso de unos 45 minutos que fueron larguísimos.

Segunda parte

El segundo acto arrancó con los mismos 22 protagonistas que finalizaron el primer tiempo. Es cierto que el Villarreal B, en el arranque, tuvo más posesión de balón y más presencia en el campo del Antequera. Con mucha voluntad pisó con frecuencia el área local, pero con mucha inocencia. Los verdiblancos se quedaron más contemplativos, como esperar coger alguna contra mortal.

El tanto

Tras dos intentos frustrados de Ismael Sierra (min. 59) y de Iván Rodríguez (min. 60), estos dos jugadores, en el minuto 61, fabricaron el 0-1. Sacó el córner Iván y cabezazo de Sierra al fondo de las mallas. Ver para creer. A partir de ahí llegó la reacción local, el carrusel de cambios, el protestarlo todo al Video Support (penaltis inexistentes, por si acaso).

Los locales quemaron sus armas. Adri Gené rozó el empate en el minuto 88, pero el balón salió alto. El partido acabó en el minuto 97 con la justa victoria del Villarreal B y la derrota del Teruel en casa ante el Alcorcón. Fue la combinación perfecta para dejar al filial amarillo otra vez en puestos de play-off.

Nueva cita

La próxima cita para el Villarreal B será el domingo 29 de marzo, contra el intratable líder CE Sabadell, en el Mini Estadi, a partir de las 16.00 horas. Los vallesanos, que este sábado golearon al Europa (4-0), suman cinco jornadas seguidas sin conocer la derrota. Se espera una invasión de aficionados arlequinados.

Ficha técnica

Antequera: Dani Alcover; Bassele (Adri Gené, min. 72), Aspra Barbu, Garreta; David Ramos (Albentosa, min. 90), Quintana; Moi Parra (Marcelo, min. 72), Luismi Gutiérrez, Siddiki; y Destiny (Biabiany, min. 72).

Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca (Arnau Forés, min. 70), Sierra, Lautaro, Iván Rodríguez (Barry, min. 83); Nizar (Gaitán, min. 52), Alassane, Carlos Maciá, Eneko Ortiz; Hugo López (Ayman, min. 59) y Albert (Eto’o, min. 70).

Gol: 0-1. Min. 61: Ismael Sierra.

Árbitro: Juan Francisco Roca Robles (Cartagena). Amonestó a los locales Quintana y Sidikki; y a los visitantes Budesca, Maciá, Hugo López, Alassane y Albert.

Campo: El Maulí.

Entrada: 1.200 espectadores.