La intrahistoria del Villarreal-Real Sociedad

Buena aceptación de la ‘retro’

Desde que en la noche del pasado jueves se pusiera a la venta la camiseta especial de cara a la jornada retro impulsada por LaLiga (prevista para la fecha 31ª del campeonato), la aceptación está siendo total. En un primer momento, a través de la compra on line, y ayer, en los prolegómenos del partido, muchos seguidores amarillos aprovecharon la venta en la Tienda Oficial del Estadio de la Cerámica para hacerse con una elástica que será histórica.

La galería de la equipación retro del Villarreal / Villarreal CF

Ante el Athletic, el domingo 12

Precisamente en la citada 31ª jornada de LaLiga ya tiene fecha y hora para el partido del Submarino. El conjunto amarillo visitará San Mamés para medirse al Athletic Club el domingo 12 de abril a las 21.00 horas. En dicho encuentro en Bilbao, el Villarreal lucirá de forma excepcional esta singular prenda, la camiseta especial conmemorativa a la Jornada Retro de LaLiga, acompañada de un pantalón y medias conmemorativas, con la misma estética retro.

Roig, al frente

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig Alfonso, que sigue recuperándose de una intervención, junto al consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, ejercieron de anfitriones con la expedición de directivos de la Real Sociedad desplazados a La Cerámica, encabezados por el vicepresidente del club txuri-urdin, Mikel Ubarretxena. Ambas entidades guardan una magnífica relación.

Solidaridad

El Villarreal colabora ccon la asociación Conquistando Escalones, con su iniciativa Kilómetros por la cura, reto solidario que convierte la actividad deportiva en investigación científica: así, donará un euro por cada kilómetro recorrido por sus jugadores en los 10 partidos que restan de LaLiga.

Manolo Nebot

Yeremy Pino, de visita

Tras jugar con su club, el Crystal Palace, partido de Conference League y no tener Premier este fin de semana, el exgroguet Yeremy Pino estuvo ayer en La Cerámica.

Con el pueblo saharaui

Tanto en la fan zone como en la sede de la APV habrá puntos de recogida de alimentos a favor del pueblo saharaui. Así, se podrán llevar alimentos no perecederos, material sanitario, productos de higiene y material escolar.

Peña ‘La Rajola Grogueta’

Antes del encuentro, ya sobre el terreno de juego, la peña homenajeada en esta jornada fue La Rajola Grogueta de l’Alcora, cuyos componentes saltaron al césped para fotografiarse junto al once titular del Submarino Amarillo.

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La Rajola Grogueta, con el equipo / Villarreal CF

‘Roble’ gana el Groc Talent

Ya hay ganador. Ayer tuvo lugar la final de la 6ª edición del concurso musical Groc Talent, entre Roble, Clara deMin y Defectos. Finalmente, tras las actuaciones de anoche, se coronó como ganador final Roble, que tocará esta Semana Santa en el Festival San San 2026.