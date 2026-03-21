Marcelino, orgulloso de la victoria del Villarreal ante la Real: "Hemos podido golear a uno de los equipos más en forma de LaLiga"

El Villarreal CF volvió a apsar la apisonadora en el Estadio de la Cerámica para sumar una nueva victoria como local y colocarse en la tercera posición con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid. Marcelino se mostró muy orgulloso de lo que está haciendo su equipo sumando 58 puntos a estas alturas y "sacando 14 puntos al Real Betis, 17 al Celta de Vigo, 20 a la Real".

Lee las declaraciones del técnico a continuación

Valoración del partido

“Hemos jugado partidos muy buenos. Para sumar 58 puntos debes sumar muchos partidos buenos. Estamos muy satisfechos, coincido en que el resultado ha sido corto para lo que hemos generado. Me marcho muy orgulloso y agradecido a los jugadores. Hemos superado a un equipo que todos pensábamos que era uno de los equipos más en forma de Primera División. Vino aquí y si hubiéramos tenido más acierto en ocasiones claras, hubiéramos goleado. Acabar el partido y ver que sacamos a este equipo 20 puntos es para engrandecer nuestra figura.

Victoria para dar un paso hacia el objetivo

Galería: Las mejores imágenes de la previa del Villarreal-Real Sociedad / Manolo Nebot

Evidentemente. Quedan nueve jornadas y hemos dado un nuevo paso contra un gran rival. Estamos terceros en la tabla luchando con el Atlético de Madrid que va al Bernábeu. Ver que ahora mismo sacamos 14 puntos al Real Betis, 17 al Celta de Vigo, 20 a la Real me parecen unos números astronómicos. A seguir. Quedan nueve jornadas.

Es un honor volver a ver a Gerard Moreno

No tenemos otro futbolista de sus características en su posición. Pensábamos que era muy importante porque el equipo rival te plantea situaciones de hombre a hombre. Si éramos capaces de trenzar tres pases y tener continuidad, podríamos hacer mucho daño. No cabe ninguna duda que Gerard aporta muchísimo. Es indescifrable y eso hace a los salir a los centrales muy lejos. Hoy nos ha dado fluidez, progresión, finalización con el gol y otra seria de jugadas extraordinarias. A poco del cambio hizo una acción técnica de una calidad brutal con un pase a Georges. Se lo merece. Ha pasado por muchas lesiones y jugar como lo ha hecho hoy igual es algo que le debe reconfortar.

Pau Navarro, el líder de la defensa

Se lo ha ganado. Yo no miro el carnet de identidad para poner a los futbolistas. Primero jugaba de lateral y algunas ocasiones de central. Con la lesión de Foyth, lo colocamos ahí y está dando un rendimiento brutal. Nosotros desde que estamos aquí hemos apostado por él porque pensábamos que se lo merecía. Debe estar orgulloso de su rendimiento y de la progresión que ha tenido.

Gran actuación de Alberto Moleiro

Ha jugado un partido buenísimo. Lo necesitaba mucho, es un chico que se autoexige en exceso y eso no le beneficia. A veces se nos olvida que es un chico muy joven y está por primera vez en un equipo Champions. Es generoso y trabajador y, a ver si entre todos, conseguimos que no se autoexija tanto. Quizás estos últimos partidos que no haya estado a ese nivel de brillantez, pero hoy sí lo ha estado.

Marcelino suma 100 victorias en Primera División

Cien indica que no son pocos y que soy muy mayor. Hay que seguir. Creo que nuestra obligación como profesionales es entrenar cada día para ser mejor y jugar cada partido para ganar. Ahora tenemos un descansito. Unos van con sus selecciones y otros descansarán, merecidamente porque llevamos una temporada brutal. Estos futbolistas se han sobrepuesto a todos los golpes duros que se han llevado de una Champions muy alejado a lo que nos hubiera gustado.