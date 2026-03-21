El Villarreal Femenino no quiere sorpresas ante un Europa en plena crisis

Cada partido es una final ahora que se afronta la recta final del campeonato, en su fase regular. Una final para el Villarreal CF Femenino que defiende plaza de play-off de ascenso, y una final lo será también para el CE Europa, local, que lucha por no perder la categoría tras encadenar una serie de resultados adversos. El partido se diputará a las 12.00 horas, en el Nou Cerdenya.

Un encuentro muy complicado ante un rival que empezó bien la competición, pero que poco a poco se le ha ido complicando la situación en la clasificación tras encadenar cuatro derrotas consecutivas. La salvación la tiene a siete puntos, pero visto que cada vez quedan menos jornadas su futuro peligra si no empieza a ganar partidos.

La defensa del Villarreal Laura Pérez, en una acción del asado din de semana en el Mini. / Juan Francisco Roca

Un poco de contexto

La escuadra vila-realense, que lejos de su campo ya ha lograron arrancar cinco triunfos, buscará el sexto para consolidarse en los puestos que dan derecho a disputar la fase de ascenso a Primera División.

Cabe recordar que, en el partido de la primera vuelta, en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, la escuadra grogueta de Jordi Ferriols ya se impuso por 3-1.

Próximo rival: CE Europa

El técnico, Jordi Ferriols, habló en la previa del partido contra el Europa y mandó avisos: “Espero un partido muy complicado".

"El Nou Sardenya es un campo difícil y espero un rival con una identidad clara, la verdad", comentó. "Es un equipo con mucha personalidad y, además, viene con mucha necesidad", contextualizó. "Además, es un equipo muy solidario, que intenta ser vertical en las transiciones o, incluso, generar superioridades por fuera para intentar acumular a mucha gente en el área", analizó. "Pero nosotras también luchamos por un objetivo muy difícil y muy bonito", resituó. "Todos los partidos son difíciles, pero vamos dispuestas a llevarnos la victoria”, comentó.

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